La psicología revela por qué no hay que hablarle a las mascotas como si fuesen personas

Esta tendencia, conocida en el ámbito científico como antropomorfismo, lleva a ignorar las necesidades biológicas reales de perros y gatos. Lejos de comprender un diálogo estructurado, los animales se rigen por instintos, lenguaje corporal y pautas de aprendizaje basadas en señales claras y límites firmes.

Los especialistas en psicología remarcan que este comportamiento suele funcionar como un mecanismo de defensa ante la soledad.

A pesar de que la intención sea brindar amor genuino, la inteligencia emocional también implica reconocer las diferencias entre mascotas. Por ende, respetar la naturaleza instintiva de las mascotas garantiza una mejor calidad de vida para ellos y fomenta un vínculo más equilibrado, basado en la realidad y no en proyecciones afectivas humanas.

Cómo conectar con tu mascota sin caer en la humanización