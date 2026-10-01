La psicología reveló qué significa que las personas no usen el guiñe al doblar y los caracteriza como egoístas

El guiño debe activarse con anticipación antes de girar, cambiar de carril, incorporarse a una vía o salir de ella, y mantenerse hasta finalizar el desplazamiento.

Los expertos en psicología coinciden: las personas que no usan el guiño al manejar son egocéntricas

Hay dos tipos de personas en el mundo del automovilismo. Quienes cumplen todas las reglas y leyes y quienes no tanto. Ambos casos son aspectos que la psicología analiza, sin embargo, cuando se trata de quienes no usan las luces de giro, es un factor cuyo análisis es preponderante para entender el comportamiento humano.

El Observatorio Vial 2024, elaborado por Autopistas del Sol y Autopistas del Oeste, registró un uso bajo de las luces intermitentes durante los cambios de carril, alertando de que el 54% de los conductores observados no realizó la señal correspondiente.

Algunos especialistas vinculan el omitir el uso del guiñe con falta de consideración hacia terceros.

En la comunicación no verbal, los gestos, las conductas y hasta la forma en que usamos objetos cotidianos transmiten mensajes. Según la psicología del comportamiento, este gesto al conducir no es casual.

Aunque la distracción, la falta de hábito y la falsa percepción de que señalizar resulta innecesario cuando aparentemente no hay nadie cerca son las causas más comunes, el hecho de omitir una señal que protege a los demás puede interpretarse como una conducta poco empática o centrada en la propia conveniencia de acuerdo con la psicología.

También puede relacionarse con una personalidad que tiene un exceso de confianza, ya que el conductor supone que controló todo el entorno, aunque podría no haber detectado una moto, una bicicleta, un peatón u otro vehículo ubicado en un punto ciego.