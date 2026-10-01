El auto es una extensión del conductor/a y habla mucho de esa persona. Por eso, cuando alguien tiene ciertas conductas al conducir, la psicología del comportamiento lo analiza. Uno de los casos más conocidos es cuando no usan la luz de giro. ¿Qué significa?
La psicología reveló qué significa que las personas no usen el guiñe al doblar y los caracteriza como egoístas
Al manejar es muy común encontrarse con personas que olvidan usar el guiñe o luces que indiquen lo que van a hacer. La psicología dice qué significa
Las luces de giro de un auto, también conocidas como guiños, cumplen un rol fundamental entre los conductores porque sirven para informarle al otro de manera clara la intención de girar o cambiar de carril. Si bien su uso es obligatorio, muchos lo omiten por descuido o pereza.
En este caso, la psicología y un estudio revelan qué tipo de personalidad caracteriza a quienes no lo hacen.
Los expertos en psicología coinciden: las personas que no usan el guiño al manejar son egocéntricas
Hay dos tipos de personas en el mundo del automovilismo. Quienes cumplen todas las reglas y leyes y quienes no tanto. Ambos casos son aspectos que la psicología analiza, sin embargo, cuando se trata de quienes no usan las luces de giro, es un factor cuyo análisis es preponderante para entender el comportamiento humano.
El Observatorio Vial 2024, elaborado por Autopistas del Sol y Autopistas del Oeste, registró un uso bajo de las luces intermitentes durante los cambios de carril, alertando de que el 54% de los conductores observados no realizó la señal correspondiente.
En la comunicación no verbal, los gestos, las conductas y hasta la forma en que usamos objetos cotidianos transmiten mensajes. Según la psicología del comportamiento, este gesto al conducir no es casual.
Aunque la distracción, la falta de hábito y la falsa percepción de que señalizar resulta innecesario cuando aparentemente no hay nadie cerca son las causas más comunes, el hecho de omitir una señal que protege a los demás puede interpretarse como una conducta poco empática o centrada en la propia conveniencia de acuerdo con la psicología.
También puede relacionarse con una personalidad que tiene un exceso de confianza, ya que el conductor supone que controló todo el entorno, aunque podría no haber detectado una moto, una bicicleta, un peatón u otro vehículo ubicado en un punto ciego.
En pocas palabras
- Psicología del conductor: omitir el uso del guiñe al doblar es interpretado como una actitud egoísta y egocéntrica.
- Estudio de comportamiento: un informe revela que el 54% de los conductores no utiliza las luces intermitentes al cambiar de carril.
- Motivos de omisión: las causas varían entre distracción, pereza, o una excesiva confianza en el control del entorno.