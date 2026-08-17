El cura DJ Padre Guilherme visitará la cárcel de Almafuerte antes de su show en Junín

A la convocatoria nacional se le añade el contingente confirmado desde Uruguay, cuyos fanáticos viajarán de manera exclusiva para presenciar el espectáculo audiovisual que combina ritmos electrónicos con mensajes espirituales, una propuesta apta para mayores de 10 años que ha recorrido los principales escenarios del mundo.

Con entradas vendidas en las 24 jurisdicciones nacionales, el show del 10 de octubre perfila un hito cultural para la provincia.

De las Jornadas Mundiales de la Juventud al Penal de Almafuerte

El Padre Guilherme cobró notoriedad planetaria tras sus actuaciones masivas en las Jornadas Mundiales de la Juventud en Lisboa y Roma, donde conquistó a audiencias jóvenes fusionando su vocación pastoral con la cultura dance. En esta oportunidad, su paso por el penal de Almafuerte reforzará el costado inclusivo de su visita a través del diálogo interreligioso y el arte como herramienta de integración.

El célebre sacerdote portugués combina su vocación religiosa con la música electrónica para llevar un mensaje de integración.

Las entradas para el evento del 10 de octubre en Junín continúan a la venta de forma digital, en un evento que busca posicionar al municipio del Este mendocino en la agenda de los grandes espectáculos internacionales.