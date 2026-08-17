El cura DJ Padre Guilherme visitará la cárcel de Almafuerte antes de su show en Junín

La visita del sacerdote y DJ portugués Guilherme Peixoto a Mendoza promete marcar un hito social y cultural en la provincia. El próximo 10 de octubre, el Parque Dueño del Sol, en el departamento de Junín, será el escenario de un show masivo que ya agotó localidades en las 24 jurisdicciones del país y sumará la llegada de una delegación uruguaya integrada por 15 micros de larga distancia.
Sin embargo, la agenda del religioso trascenderá lo estrictamente musical. Como hito central de su estadía en la provincia, el Padre Guilherme visitará el Complejo Penitenciario Almafuerte para inaugurar una capilla polirreligiosa, brindar una charla motivacional sobre fe y superación, y compartir parte de sus sets de música electrónica en vivo con las personas privadas de la libertad.
Un fenómeno turístico con alcance federal e internacional
La presentación del cura DJ desató una fuerte demanda turística para el fin de semana largo de octubre, con reservas que impactan tanto en la zona Este como en el Gran Mendoza. Según indicaron desde la organización, las entradas comercializadas a través de la plataforma EntradaWeb registraron compradores de cada una de las provincias argentinas.
A la convocatoria nacional se le añade el contingente confirmado desde Uruguay, cuyos fanáticos viajarán de manera exclusiva para presenciar el espectáculo audiovisual que combina ritmos electrónicos con mensajes espirituales, una propuesta apta para mayores de 10 años que ha recorrido los principales escenarios del mundo.
De las Jornadas Mundiales de la Juventud al Penal de Almafuerte
El Padre Guilherme cobró notoriedad planetaria tras sus actuaciones masivas en las Jornadas Mundiales de la Juventud en Lisboa y Roma, donde conquistó a audiencias jóvenes fusionando su vocación pastoral con la cultura dance. En esta oportunidad, su paso por el penal de Almafuerte reforzará el costado inclusivo de su visita a través del diálogo interreligioso y el arte como herramienta de integración.
Las entradas para el evento del 10 de octubre en Junín continúan a la venta de forma digital, en un evento que busca posicionar al municipio del Este mendocino en la agenda de los grandes espectáculos internacionales.
En pocas palabras
- El cura DJ dará un show masivo en Junín el 10 de octubre, agotando localidades.
- Visita a Almafuerte: inaugurará capilla interreligiosa y brindará charlas motivacionales.
- Fenómeno turístico: la visita genera demanda federal e internacional, incluyendo delegación uruguaya.