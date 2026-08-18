El auge del salitre y la figura de John Thomas North cambiaron el mapa geopolítico, económico y social de América del Sur para siempre. Durante el auge de este recurso, el desierto del norte de Chile se convirtió en uno de los grandes centros económicos del país.
En 1869, llegó a América del Sur como mecánico y se convirtió en el "el rey del salitre"
El auge del salitre en el desierto de Chile catapultó a John Thomas North, un mecánico británico, a convertirse en el influyente “Rey del Salitre” a fines del siglo XIX.
En medio de esa expansión apareció un empresario británico que pasó de trabajar como mecánico a controlar una enorme red de negocios vinculados al salitre, el fertilizante más potente del mundo. Su nombre fue John Thomas North y, con el tiempo, la prensa y la historia lo bautizaron como “el Rey del Salitre”.
El ascenso del Rey del Salitre en Chile
North nació en Inglaterra y llegó a Chile en 1869 para trabajar en la construcción y mantenimiento de ferrocarriles. Después se trasladó a Iquique, donde comenzó a involucrarse en los negocios relacionados con el salitre. Allí encontró la oportunidad que terminaría convirtiéndolo en uno de los empresarios extranjeros más influyentes de América del Sur del siglo XIX.
Su gran oportunidad llegó durante el proceso de expropiación de las salitreras impulsado por el Estado peruano entre 1875 y 1879. North y sus socios, entre ellos Robert Harvey y John Dawson, adquirieron derechos y propiedades vinculados con oficinas salitreras. Después de la Guerra del Pacífico, cuando esos territorios pasaron a Chile, las nuevas autoridades reconocieron los derechos de los tenedores de los certificados peruanos.
Cómo un inglés forjó un imperio en el desierto chileno
El poder económico de North no se limitó a las oficinas salitreras. También tuvo un papel central en los ferrocarriles salitreros, que conectaban los centros de producción con los puertos de exportación. El Archivo Nacional de Chile señala que North llegó a convertirse no solo en “el rey del salitre”, sino también en una figura dominante de los ferrocarriles vinculados a esta industria.
Sus negocios también se extendieron al abastecimiento de agua potable en Tarapacá, a empresas ferroviarias y a otras inversiones. Para 1896, sus intereses se habían diversificado hacia sectores como el carbón y también hacia negocios fuera de Chile. Sin embargo, el costo humano era enorme, las oficinas de North no pagaban a los obreros con dinero nacional, sino con fichas de plástico o metal válidas únicamente en las "pulperías" (tiendas de la propia empresa).
El monopolio ferroviario de North (Nitrate Railways Co.) cobraba tarifas abusivas que asfixiaban las arcas fiscales de Chile. El presidente José Manuel Balmaceda intentó romper este monopolio, lo que llevó a North a financiar abiertamente a la oposición congresista que derrocó al mandatario en la sangrienta Guerra Civil de 1891.
En pocas palabras
John Thomas North: Llegó a América del Sur como mecánico y se convirtió en el "Rey del Salitre".
- Imperio en Chile: Controló el salitre, ferrocarriles y parte del agua en el desierto chileno.
- Impacto socioeconómico: Su accionar influyó en la geopolítica y economía de la región, con controversias laborales.