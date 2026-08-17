No tires las botellas de plástico: cómo hacer una maceta que se riega sola en sencillos pasos

A medida que la tierra se seca, la humedad sube por el cordón directamente hacia las raíces, proporcionando una hidratación constante y equilibrada. Esto evita dos de los errores más comunes en la jardinería doméstica: el estrés hídrico por falta de agua y la podredumbre por exceso de riego.

Para llevar a cabo este proyecto DIY, solo necesitás una botella de 1.5 o 2 litros, una mecha de algodón y un poco de sustrato.

Esta maceta optimiza el uso del agua.

Tras realizar un corte limpio por la mitad, la sección superior actúa como contenedor de la planta, mientras que la base se convierte en un reservorio. Al colocar la mecha atravesando la tapa, el agua asciende por capilaridad.

Esta maceta pasa a ser una solución práctica, limpia y eficiente que optimiza el uso del agua, un recurso tan preciado en nuestra provincia.

Cómo armar tu propia maceta sustentable en minutos

Para implementar este sistema, no necesitás herramientas complejas. El proceso de armado es intuitivo y extremadamente sencillo: