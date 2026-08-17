Cuáles son las mejores plantas para cultivar en maceta durante agosto y tener un balcón repleto de flores en primavera

Las dos plantas que crecen en maceta y estallan de flores en primavera
Así como días atrás te hablé sobre algunas especies florales que se desarrollan a la perfección durante agosto, hoy te diré cuáles son las plantas que se mantienen en óptimas condiciones durante estos días y estallan de flores en primavera.
Las últimas semanas del invierno son un momento ideal para comenzar a preparar el balcón de cara a la primavera. Para quienes buscan un espacio exterior repleto de flores en primavera, elegir plantas que se adapten al cultivo en maceta es fundamental. También conviene considerar la cantidad de horas de sol que recibe el espacio, proteger los ejemplares jóvenes de las heladas y utilizar recipientes con buen drenaje para evitar que el exceso de agua afecte las raíces.
Entre las plantas sugeridas para este propósito, una es la verbena. Esta se adapta muy bien a los recipientes y puede producir una abundante floración cuando aumentan las temperaturas. Sus flores aportan color y, con los cuidados adecuados, puede convertirse en una de las especies más vistosas del balcón.
El geranio también merece un lugar entre las alternativas para preparar el balcón durante agosto. Es una planta muy popular en nuestro país por su resistencia y por su capacidad para florecer durante buena parte de los meses cálidos.
Cómo preparar el balcón para una primavera llena de flores
Durante agosto, el objetivo principal debe ser proteger las plantas jóvenes del frío y favorecer un crecimiento saludable. Si el balcón recibe varias horas de sol directo, conviene aprovecharlas, especialmente durante las horas centrales del día, cuando las temperaturas son más agradables.
El riego debe ser moderado, ya que durante las últimas semanas del invierno el sustrato tarda más en secarse. Antes de volver a regar, es recomendable comprobar que la capa superior de la tierra esté seca. También resulta importante que cada maceta tenga agujeros de drenaje.
A medida que avance septiembre y aumenten las temperaturas, las plantas comenzarán a crecer con mayor rapidez. Con una ubicación luminosa, riego adecuado y un sustrato fértil, agosto puede convertirse en el punto de partida para conseguir un balcón lleno de flores durante la primavera.
En pocas palabras
- Balcón floral: Preparar el balcón en agosto con plantas ideales para una primavera repleta de flores y aromas.
- Plantas destacadas: Verbena y geranio son opciones resistentes y de abundante floración para cultivar en maceta.
- Cuidados clave: Proteger del frío, aprovechar el sol, regar moderadamente y asegurar buen drenaje en las macetas.