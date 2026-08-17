Cuáles son las mejores plantas para cultivar en maceta durante agosto y tener un balcón repleto de flores en primavera

Las plantas que crecen en maceta y estallan de flores en primavera.

Entre las plantas sugeridas para este propósito, una es la verbena. Esta se adapta muy bien a los recipientes y puede producir una abundante floración cuando aumentan las temperaturas. Sus flores aportan color y, con los cuidados adecuados, puede convertirse en una de las especies más vistosas del balcón.

El geranio también merece un lugar entre las alternativas para preparar el balcón durante agosto. Es una planta muy popular en nuestro país por su resistencia y por su capacidad para florecer durante buena parte de los meses cálidos.

Cómo preparar el balcón para una primavera llena de flores

Durante agosto, el objetivo principal debe ser proteger las plantas jóvenes del frío y favorecer un crecimiento saludable. Si el balcón recibe varias horas de sol directo, conviene aprovecharlas, especialmente durante las horas centrales del día, cuando las temperaturas son más agradables.

El riego debe ser moderado, ya que durante las últimas semanas del invierno el sustrato tarda más en secarse. Antes de volver a regar, es recomendable comprobar que la capa superior de la tierra esté seca. También resulta importante que cada maceta tenga agujeros de drenaje.

Con los cuidados precisos, estas plantas crecerán con fuerza en el balcón.

A medida que avance septiembre y aumenten las temperaturas, las plantas comenzarán a crecer con mayor rapidez. Con una ubicación luminosa, riego adecuado y un sustrato fértil, agosto puede convertirse en el punto de partida para conseguir un balcón lleno de flores durante la primavera.