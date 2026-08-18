La historia de amor de Camila O’Gorman y el sacerdote Ladislao Gutiérrez sigue siendo uno de los episodios más trágicos y apasionados del siglo XIX en la Argentina. Su fuga en diciembre de 1847 desafió no solo las estrictas normas sociales, sino también las religiosas y políticas que impuso Juan Manuel de Rosas.
Las últimas horas de Camila O'Gorman: amor, tragedia y el trágico desenlace en Santos Lugares
En la actualidad, el recuerdo de sus últimas horas en Santos Lugares perdura como uno de los capítulos más conmovedores y debatidos de la historia nacional.
Sin embargo, la pareja fue capturada en la provincia de Corrientes, y su destino quedó sellado en el campamento militar de Santos Lugares, donde transcurrieron sus dramáticas últimas horas.
Tras su detención, Camila, quien tenía tan solo 20 años y estaba embarazada de ocho meses, y Ladislao fueron trasladados al cuartel general de Santos Lugares de Rosas (en el actual partido de San Martín, provincia de Buenos Aires). A pesar de los pedidos de clemencia por parte de familiares y de diversas figuras políticas, ambos fueron penados a muerte y fusilados.
Durante la víspera del 18 de agosto de 1848, Camila permaneció recluida en una celda precaria. Cuando se enteró de su ejecusión, le pidió al sacerdote del lugar que bautizara a su bebé con una infusión de agua bendita, y de esta manera esperaba obtener un consuelo espiritual en medio del horror.
¿Cómo ocurrió el fusilamiento de Camila y Ladislao?
En la mañana del 18 de agosto de 1848, Camila y Ladislao fueron conducidos al patio del cuartel. Ambos marcharon al paredón con los ojos vendados y sentados en sillas que eran cargadas por soldados. Eso se dio así debido al avanzado estado de gestación de Camila y el cansancio físico, lo cual les impedían mantenerse firmes en pie.
Los soldados que estaban presentes no quería fusilar a Camila, ya que sabían que estaba embarazada. Sin embargo, tuvieron que cumplir con las órdenes. A las diez de la mañana, las descargas de fusil pusieron fin a la vida de los dos amantes y de su hijo no nacido.
La ejecución de Camila O’Gorman generó un repudio masivo tanto en la Confederación Argentina como en el exterior. Con el paso del tiempo, la historia de Camila se transformó en un símbolo trágico de la intolerancia y el amor prohibido, inspirando numerosas obras literarias, obras de teatro y la célebre película de María Luisa Bemberg en 1984.
En pocas palabras
- Camila O’Gorman y Ladislao Gutiérrez: su amor prohibido desafió normas sociales, religiosas y políticas en la Argentina del siglo XIX.
- Captura y ejecución: la pareja fue detenida en Corrientes y fusilada en Santos Lugares el 18 de agosto de 1848, a pesar del embarazo de Camila.
- Legado trágico: la historia se convirtió en un símbolo de intolerancia y amor prohibido, inspirando obras artísticas y cinematográficas.