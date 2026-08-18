Las últimas horas de Camila O'Gorman: amor, tragedia y el trágico desenlace en Santos Lugares

Durante la víspera del 18 de agosto de 1848, Camila permaneció recluida en una celda precaria. Cuando se enteró de su ejecusión, le pidió al sacerdote del lugar que bautizara a su bebé con una infusión de agua bendita, y de esta manera esperaba obtener un consuelo espiritual en medio del horror.

¿Cómo ocurrió el fusilamiento de Camila y Ladislao?

En la mañana del 18 de agosto de 1848, Camila y Ladislao fueron conducidos al patio del cuartel. Ambos marcharon al paredón con los ojos vendados y sentados en sillas que eran cargadas por soldados. Eso se dio así debido al avanzado estado de gestación de Camila y el cansancio físico, lo cual les impedían mantenerse firmes en pie.

Los soldados que estaban presentes no quería fusilar a Camila, ya que sabían que estaba embarazada. Sin embargo, tuvieron que cumplir con las órdenes. A las diez de la mañana, las descargas de fusil pusieron fin a la vida de los dos amantes y de su hijo no nacido.

Fotograma de la película "Camila" de María Luisa Bemberg.

La ejecución de Camila O’Gorman generó un repudio masivo tanto en la Confederación Argentina como en el exterior. Con el paso del tiempo, la historia de Camila se transformó en un símbolo trágico de la intolerancia y el amor prohibido, inspirando numerosas obras literarias, obras de teatro y la célebre película de María Luisa Bemberg en 1984.