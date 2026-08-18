Los 176 años del Paso a la Inmortalidad del Gral. San Martín fueron recordados en Tupungato

La ceremonia contó con la presencia del Intendente Gustavo Aguilera.

Durante el acto se cantaron la máxima canción patria de los argentinos y el Himno en honor al Libertador San Martín. Posteriormente se realizó un minuto de silencio en su memoria y el mandatario municipal, acompañado por el Segundo Jefe del RIM 11 "Grl. Las Heras", Mayor Martín Pineyra y dos niñas de la escuela colocaron una ofrenda floral frente a un cuadro del Grl..

Durante el homenaje se destacó la especial vinculación de San Martín con Mendoza y, particularmente, con Tupungato a través de la Banda Militar Talcahuano, heredera de la tradición musical que acompañó al Ejército de los Andes durante la campaña libertadora.También se recordó como parte del patrimonio histórico local a la Posta La Estacada, ubicada en el distrito de Zapata, donde el General San Martín hizo un alto en febrero de 1823 durante su regreso a Cuyo, antes de partir hacia el exilio. De esta manera, el acto permitió no solo recordar una fecha fundamental de la historia argentina, sino también reivindicar aquellos sitios, instituciones y tradiciones que mantienen vigente la memoria del Padre de la Patria en Tupungato.

Promesa de Lealtad a frente a la Bandera Provincial

Uno de los momentos centrales de la jornada fue la Promesa de Lealtad a frente a la Bandera Provincial, la que fue leída por la Inspectora de DGE de la Sección N° 56 Érica Pancorbo y fue tomada a los estudiantes de cuarto grado, que asumieron este compromiso como expresión de respeto por la identidad mendocina, la historia y los valores legados del máximo prócer nacional. Luego los estudiantes recibieron un certificado en reconocimiento a la promesa asumida.

Estudiantes de 4° grado juraron Lealtad a la Bandera Provincial en un acto escolar.

Por último, alumnos de distintos grados realizaron una presentación artística mediante una obra de teatro, luego otros bailaron e interpretaron una canción. Esta dramatización no fue la única expresión de las diferentes actividades pedagógicas que fueron realizando los niños y niñas en sus clases, ya que se sumó la exposición de maquetas representativas de la gesta sanmartiniana.

El legado del gran estratega continúa interpelando a las nuevas generaciones por medio de la enseñanza en sus escuelas y por otra parte convoca a toda la comunidad a construir, desde cada lugar, una Argentina más justa y comprometida entre sus habitantes.