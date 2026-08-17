El "lado B" de San Martín: las finanzas del Libertador y de qué vivió sus últimos años

"Era un hombre austero que supo vivir de rentas" explica sobre el tema el historiador sanmartiniano Carlos Campana, antes de dar a conocer en una carta inédita la intención (trunca) San Martín de afincarse definitivamente en Mendoza.

Lo que pocas veces recordamos es que antes de saber de él en su casa de Boulogne Sur Mer, el general San Martín encaró una "minigira" por otros países europeos. A continuación, algunos detalles de los menos conocidos de su vida.

Fachada del edificio donde vivió José de San Martín en Francia, que pudo comprar durante sus últimos años y que desde 1926 es la sede de la embajada argentina en ese país

San Martín, lejos del país y antes de morir en Francia

La primera escala fue en Londres, donde estrechó vínculos con actores financieros como la Baring Brothers, conocida por ser responsable del primer empréstito de la historia argentina durante la presidencia de Bernardino Rivadavia.

Para los estudiosos, el mal uso de los fondos, que San Martín había ayudado a gestionar para construír el Puerto de Buenos Aires, fue el origen de la deuda externa argentina. Y terminó de distanciarlo de Rivadavia, desde allí su acérrimo rival.

Según Campana "fue para 1824 cuando decide mudarse a Inglaterra. Un viaje que facilitó parte de la herencia que le había dejado su esposa Remedios de Escalada, además de sus ingresos".

Para ésa época, el prócer ya había empezado a percibir su sueldo como ex militar y funcionario público. Hay que calcular que como gobernador de Cuyo llegó a cobrar 250 pesos fuertes.

Una suma considerable que estaba atada a la cotización de la onza de oro y que, según Campana, equivaldría a unos 40 mil dólares actualmente. Eso y la herencia familiar, le permitiría, entre otros bienes, comprar la casa de Boulogne Sur Mer.

Balcarce y sus finanzas: el recaudador

Pero su estancia en Londres duraría apenas un año. "El costo de vida se había vuelto elevado para él, y eso lo decidió a viajar a Bruselas, donde alquiló una vivienda hasta 1830, antes de volver a emprender viaje esta vez rumbo a Francia".

Más tarde, con ayuda de su familia, San Martín, ya afincado en Grand Bourg, pudo asegurarse un mejor pasar económico. Fue en 1833 y gracias a su yerno y médico personal, Mariano Balcarce.

"Mientras su hija Merceditas se quedó acompañándolo, Balcarce viajó a Sudamérica para cobrar lo que desde hacía años los gobiernos le debían, tanto en nuestro país como en Chile y Perú. Además del resto de la herencia de Remedios".

Para entonces, la salud del Libertador, con 55 años, iba deteriorándose. Le pasaba factura de tantos sacrificios con úlceras y asma que ya lo acompañaban desde la época del Cruce de Los Andes, y los gastos no eran pocos.

Fueron unos U$S3 millones que Balcarce finalmente recaudó. Esto, sumado a la herencia (U$S5 en total) le permitieron comprar la casa de Boulogne Sur Mer (hasta entonces alquilada), donde San Martín pasó el resto de sus días y desde 1926 es la sede de la Embajada de Argentina en Francia.