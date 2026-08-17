Una carta original e inédita de San Martín se exhibe en una bodega de Chacras de Coria

Fernando Burgoa es bisnieto de Pablo Pescara, quien fuera amigo de José de San Martín. Su familia lleva 200 años conservando objetos y cartas del General, algunas reliquias donaron a museos. Foto: Martín Pravata/Diario UNO.

San Martín quería vivir en Mendoza

El documento encierra dos aspectos históricos fundamentales: la comunicación oficial de que las tropas enemigas en Perú habían sido derrotadas y la reafirmación explícita del deseo de San Martín de regresar para radicarse en suelo mendocino, al que consideraba su lugar en el mundo.

La jornada del 17 de agosto en Piedras 202 no solo permitirá apreciar esta reliquia de más de 205 años de antigüedad, sino que también ofrecerá una experiencia cultural integral orientada a reconectar al público con las raíces patrimoniales de la provincia.

Un homenaje con la firma del Libertador

Durante el encuentro, los presentes podrán acceder a una charla interactiva a cargo del historiador Carlos Campana, quien profundizará en los detalles de la correspondencia sanmartiniana poco difundida, aclarará mitos y verdades de la época y contextualizará la trascendencia de la figura de Pedro Advíncula Moyano.

El evento se completará con una propuesta gastronómica tradicional que rescatará sabores coloniales, música folclórica en vivo y la degustación libre de las líneas de vinos espumantes elaboradas por la casa.

Gaspar Sisti Burgoa y su abuelo Fernando, unidos por el legado del Libertador José de San Martín. Foto: Martín Pravata/Diario UNO.

Florencia Burgoa Pescara y su hijo Gaspar Sisti Burgoa, continuadores de la tradición vinícola familiar iniciada en el lugar en 1971 por Fernando Burgoa, destacaron a Diario UNO el propósito de convertir este testimonio histórico en el centro de una propuesta educativa y turística.

La casona centenaria de la familia Burgoa, que funcionó originalmente como la antigua Bodega Santa Ángela, abrirá sus puertas ese lunes feriado, de 16 a 20, para recibir a mendocinos y visitantes en una tarde donde la memoria patriótica y la vitivinicultura se fusionarán en honor al General José de San Martín.

El origen de un tesoro familiar y la decisión de exhibirlo

La vinculación de la carta de José de San Martín con el establecimiento radica en el árbol genealógico de sus propietarios.

Según relató Florencia Burgoa Pescara, su padre Fernando es bisnieto de Pablo Pescara, quien prestó un auxilio decisivo en la logística del Ejército de los Andes al facilitar sus terrenos para el pastoreo de la caballada y entablar una relación de confianza con el General.

Con el paso de las décadas, diversas epístolas y colecciones de arte donadas por sus antepasados pasaron a integrar museos de Buenos Aires, Mendoza y el exterior, pero una carta permaneció en custodia de la familia.

Carta original de San Martín dirigida a Pedro Advíncula Moyano, que custodia la familia Burgoa y exhibe en su bodega de vinos espumantes ubicada en Chacras de Coria. Foto: Gentileza Florencia Burgoa.

Respecto al estado y el resguardo de la misiva, Florencia detalló la singularidad del papel que la compone: "En la bodega tenemos una carta, hemos hecho una réplica de la carta y el día del evento vamos a sacar la original. Porque los turistas vienen y les sacan fotos, es imposible y el papel ya tiene más de 205 años".

En ese sentido, completó que la correspondencia está fechada en 1821. "De hecho cuando ponés el papel a contraluz, lo poníamos porque ahora ya está en un marco, en un cuadro, pero años atrás, que estaba sola la carta, lo poníamos a contraluz y tiene el sello de agua London, 1816".

La idea surgió a partir de los turistas que visitan la bodega

La motivación para estructurar el encuentro cultural del 17 de agosto surgió del propio interés que despierta el cuadro entre quienes visitan la bodega ubicada en el límite entre Chacras de Coria y La Puntilla, en Luján de Cuyo.

Gaspar Sisti Burgoa explicó que la idea cobró fuerza al notar la sorpresa de los turistas: "Surgió a partir de que teníamos esta carta de San Martín, que es un testimonio muy valioso, que mucha gente no conoce. La gente que viene a la bodega, la mayoría pone en los comentarios de Google Maps y otros sitios web que no sabían que había una carta de San Martín acá".

El joven "heredero" de la pasión sanmartiniana de su familia y antepasados, pensó no sólo en los turistas sino también en los propios mendocinos que desconocen la existencia de la misiva. "Justamente con esa idea de hacer conocer y que la gente sepa que hay una carta de San Martín, que la tienen al lado o cerca de la casa y la pueden ver es que vamos a hacer este evento el 17 por la tarde", afirmó.

La casona y bodega Piedras 202 se encuentra en Chacras de Coria. Una construcción con un siglo de historia. Foto: Martín Pravata /Diario UNO

Asimismo, Sisti Burgoa remarcó que, si bien la pieza permanece colgada de forma fija en el sector que funciona como museo de la casona familiar, es la primera vez que se organiza una actividad de esta escala a su alrededor: "La carta está encuadrada y exhibida en la casona de nuestra bodega, pero nunca fue protagonista de un evento cultural como el que haremos el 17 de agosto en homenaje a San Martín".

Con la carta como protagonista, la idea es también "que la gente aprenda algo de San Martín, que no se vaya con que sea un acto normal de homenaje en el que te cuentan la historia como la que ya todos conocemos".

Correspondencias con su amigo mendocino poco conocido

Así entonces, el análisis técnico e historiográfico del manuscrito estará a cargo del investigador Carlos Campana, quien expondrá el trasfondo político y personal del Libertador al momento de escribir las líneas dirigidas a Pedro Advíncula Moyano.

El historiador destacó el valor de este tipo de piezas documentales privadas que aportan luz sobre el periodo posterior a la proclamación de la independencia tras el Cruce de los Andes del General y el posterior seguimiento de los bienes del prócer en nuestra provincia.

Protegida en un cuadro se exhibe la carta de San Martín en la bodega Piedras 202. Foto: Martín Pravata /Diario UNO

Al referirse a la relevancia del texto, Carlos Campana precisó: "Esta carta tiene un gran valor, primero porque fue dirigida al administrador de la Chacra de Barriales que tuvo José de San Martín dos años después, en 1823. Al analizar esta carta, tiene un significado concreto y lo más preponderante es que fue escrita al poquito tiempo de que José de San Martín había liberado Lima; fue en julio de ese mismo año, 1821, y por supuesto, estaban los preparativos para seguir la campaña libertadora".

Por tal motivo, consideró que "eso hace que el documento tenga un significado y un valor muy interesante".

La carta confirma el deseo de San Martín de vivir en Mendoza

El especialista enfatizó que la correspondencia reafirma la voluntad del militar de retornar a la vida civil en Cuyo: "Hay cartas que reflejan su interés de radicarse o de volver después de Europa, aquí, a Mendoza. Tenía esa intención de regresar, de vivir aquí siendo un personaje más bien anónimo, después de todo lo que había hecho en su campaña libertadora. Confirma un poco que para José de San Martín Mendoza era su lugar en el mundo".

Campana contextualizó además la continuidad temporal de ese vínculo mediante la presencia de la familia Balcarce en la finca de Barriales a inicios de la década de 1830: "Es un dato interesante porque, posteriormente, a mediados de 1833 viene su hijo político, Mariano Balcarce, después de casarse con Mercedes Tomasa de San Martín en 1832, y viene aquí a Mendoza y se encuentra con Pedro Advíncula Moyano en la estancia de la Chacra de Barriales. Inclusive, Mariano se va a llevar a Europa varios objetos que estaban en Mendoza, entre ellos el famoso sable corvo".

"La exposición de esta carta original de San Martín le va a dar al público la posibilidad de conocer alguna de esas correspondencias que son poco difundidas o divulgadas", concluyó el reconocido historiador e investigador mendocino.

Gastronomía colonial, música y espumantes para la velada

El encuentro en la bodega de calle Piedras 202 combinará el recorrido por la casona de más de 120 años con un menú diseñado especialmente para rememorar las costumbres culinarias de la época sanmartiniana.

La propuesta gastronómica incluida con la entrada contempla pasteles salados de carne, pastelitos fritos de dulce de membrillo y una preparación dulce histórica de especial preferencia para el Padre de la Patria.

En relación con el menú y los entretenimientos programados, Gaspar Sisti Burgoa anticipó: "La propuesta es que la gente pueda venir a conocer la historia, a escuchar música, a conversar, pasar un buen momento; y lo que incluye la entrada es champán libre, un pastelito de dulce de membrillo y unos pasteles salados de carne; además de unas ponderaciones al final que era una comida típica de la época sanmartiniana y que a San Martín le encantaba".

Objetos y muebles antiguos que hablan de nuestra historia convierten a la casona de Piedras 202 en un museo. Foto: Martín Pravata/Diario UNO.

La ambientación artística estará marcada por la presencia del folclore local y la participación del público durante la disertación histórica. En una de las áreas del predio se dispondrá el espacio para el intercambio de preguntas con Carlos Campana, mientras que el cierre musical estará a cargo del Dúo Sentimiento.

Sisti Burgoa concluyó respecto a la grilla de actividades: "En una parte de la bodega va a estar el historiador ofreciendo su charla. Después va a haber una sección de mitos y verdades con interacción del público. Tendremos a la Virgen patrona de su Ejército y habrá música en vivo a cargo del Dúo Sentimiento de Mendoza acompañado por un niño que bailará folclore".

O sea, se tratará de una velada para celebrar las tradiciones donde no faltará una degustación de vinos, y habrá degustación de espumantes de Piedra 202 libre durante toda la jornada, según anunció la familia Burgoa.