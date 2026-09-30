San Martín alcanzó 627 cuadras asfaltadas durante la gestión de Raúl Rufeil

El intendente Raúl Rufeil junto a uno de sus funcionarios, en una de las períodicas recorridas en calles asfaltadas.

Intervenciones estratégicas y una nueva etapa de mejoras

El Municipio también incluyó trabajos en las colectoras de Ruta 7, una tarea que corresponde a Vialidad Nacional pero que fue asumida para atender reclamos de la comunidad. En el lateral sur se intervinieron sectores como calle Lavalle, el frente del autódromo y puntos en dirección a Pedro Vargas. En el lateral norte se priorizaron áreas próximas a los barrios Judicial, El Nevado y Municipal. En total, se mejoraron unos 30 km que abarcan empalmes de puentes y laterales desde Palmira hasta Buen Orden.

El intendente de San Martín, Raúl Rufeil, destacó que estas mejoras responden a demandas sostenidas de vecinos y sectores productivos: “Aunque no sea de injerencia municipal, intervenimos porque creemos que es un reclamo justo”.

En septiembre comenzó una nueva etapa del plan de infraestructura vial, con la recuperación de calles en los barrios Las Bóvedas, Jardín Los Andes y Córdoba. Allí ya se reasfaltaron casi 70 cuadras, y aún restan algunas arterias del barrio Córdoba.