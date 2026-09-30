El programa de asfaltado y reasfaltado de calles de San Martín alcanzó las 627 cuadras durante la gestión del intendente Raúl Rufeil. La cifra no incluye las ciclovías, que constituyen otro frente de obras públicas ejecutadas por el Municipio. El dato cobra relevancia en un contexto de retracción generalizada de obras debido a la caída de ingresos municipales.
San Martín alcanzó 627 cuadras asfaltadas durante la gestión de Raúl Rufeil
El programa de asfalto de San Martín llegó a 627 cuadras, con obras nuevas y reasfaltado en distintos distritos, pese a la retracción de obras municipales
Un avance clave en el plan de asfalto del departamento
Del total, más de 324 cuadras corresponden a nuevo asfalto en distritos como Palmira, Chapanay, Nueva California, Alto Salvador, Ciudad, Buen Orden, Tres Porteñas y Montecaseros.
A su vez, a través del programa de mejoramiento de calles, se reasfaltaron más de 300 cuadras que se encontraban en mal estado, dando respuesta a un reclamo histórico de los vecinos.
Intervenciones estratégicas y una nueva etapa de mejoras
El Municipio también incluyó trabajos en las colectoras de Ruta 7, una tarea que corresponde a Vialidad Nacional pero que fue asumida para atender reclamos de la comunidad. En el lateral sur se intervinieron sectores como calle Lavalle, el frente del autódromo y puntos en dirección a Pedro Vargas. En el lateral norte se priorizaron áreas próximas a los barrios Judicial, El Nevado y Municipal. En total, se mejoraron unos 30 km que abarcan empalmes de puentes y laterales desde Palmira hasta Buen Orden.
El intendente de San Martín, Raúl Rufeil, destacó que estas mejoras responden a demandas sostenidas de vecinos y sectores productivos: “Aunque no sea de injerencia municipal, intervenimos porque creemos que es un reclamo justo”.
En septiembre comenzó una nueva etapa del plan de infraestructura vial, con la recuperación de calles en los barrios Las Bóvedas, Jardín Los Andes y Córdoba. Allí ya se reasfaltaron casi 70 cuadras, y aún restan algunas arterias del barrio Córdoba.
En pocas palabras
- Asfalto en San Martín: el programa municipal alcanzó 627 cuadras con obras nuevas y reasfaltado.
- Contexto económico: las obras se realizaron a pesar de una retracción generalizada de ingresos municipales.
- Detalle de obras: más de 324 cuadras recibieron asfalto nuevo y más de 300 fueron reasfaltadas.