Calendario anual de competencias de Mendoza

El evento (declarado de Interés Departamental por el HCD) forma parte del calendario anual de competencias de Mendoza y convocó a numerosos atletas de distintos puntos de la provincia y del país.

Más de mil corredores participaron de la VI Maratón Bonarda en San Martín, Mendoza.

El intendente Raúl Rufeil destacó el crecimiento de la Maratón Bonarda y lo vinculó con una mayor incorporación de la actividad física a la vida cotidiana. Señaló que correr, caminar o andar en bicicleta contribuyen a mejorar la calidad de vida y remarcó además el valor del deporte como espacio de recreación, contención y fortalecimiento de los vínculos.