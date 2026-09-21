Más de mil corredores participaron de la VI Maratón Bonarda

Desde la mañana de este domingo y en una jornada de temperatura muy agradable, se corrió la sexta edición de la Maratón Bonarda, organizada por la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Gral. San Martín junto a Esfuerzo Deportivo. La competencia contó la participación de más de mil atletas.
Calendario anual de competencias de Mendoza
El evento (declarado de Interés Departamental por el HCD) forma parte del calendario anual de competencias de Mendoza y convocó a numerosos atletas de distintos puntos de la provincia y del país.
El intendente Raúl Rufeil destacó el crecimiento de la Maratón Bonarda y lo vinculó con una mayor incorporación de la actividad física a la vida cotidiana. Señaló que correr, caminar o andar en bicicleta contribuyen a mejorar la calidad de vida y remarcó además el valor del deporte como espacio de recreación, contención y fortalecimiento de los vínculos.
“Es recreación, contención y un espacio donde se fortalecen los lazos”, destacó Rufeil.
La largada se realizó a las 8.30 frente al polideportivo Gustavo “Torito” Rodríguez, con llegada en el mismo espacio. El secretario de Gobierno, Mauricio Petri, compitió en una de las categorías y destacó la cantidad de atletas participantes además del acompañamiento de los vecinos.
Por su parte, el director de Deportes, Darío Vázquez, señaló: “Muy felices, logramos un objetivo en esta sexta edición, que es haber superado los mil atletas participando en las distintas categorías. Tenemos compitiendo a atletas de elite y corredores recreativos, pero también a familias completas que han decidido participar de la caminata”.
Resultados principales de la Maratón Bonarda
- 42K masculino: 1º Bruno Barsotti (San Martín); 2º Paolo Pizzolatto (San Martín); 3º Ariel Chía.
- 42K femenino: 1º Noelía Rodríguez; 2º Susana Riveros, 3°Nadia Ortega.
- 21K masculino: 1º Juan Medina; 2º Daniel Maximiliano, 3º Rodolfo Guidolín.
- 21K femenino: 1º Magdalena Leal; 2º GabrielaPonce; 3º Viviana Dubé.
- 10K masculino: 1º Juan Fernández Sorbi; 2º Facundo Rodríguez; 3º Facundo Jofré.
- 10K femenino: 1º María Belén Alegre; 2º Daiana Olguín; 3º Anahí Farías.
- 5K masculino: 1º augusto Negri; 2º Hugo DanielBriccola; 3º Pablo Di Lorenzo.
- 5K femenino: 1º Camila Fernández; 2º Caterina Zanatta; 3º Abril Agüero.
En pocas palabras
- Cientos de atletas: más de mil corredores participaron de la VI Maratón Bonarda en San Martín, Mendoza.
- Impulso a la vida sana: el evento busca promover la actividad física y la calidad de vida en la provincia.
- Resultados destacados: Bruno Barsotti (42K masculino) y Noelía Rodríguez (42K femenino) obtuvieron los primeros puestos.