El mendocino Ignacio Erario se consagró campeón nacional en la Maratón Internacional de Buenos Aires

En la Maratón Internacional de Buenos Aires hubo 16.384 atletas inscriptos.

La maratón de Buenos Aires se apoderó de las calles

En total, la competencia albergó a 16.384 atletas inscriptos, entre los que se destacaron 10.615 deportistas argentinos y 5.769 competidores extranjeros llegados desde 64 países de los cinco continentes.

Asimismo, la marea de corredores integró a 5.246 mujeres y contó con al menos un representante de las 24 jurisdicciones del país, reflejando un mapa federal e internacional en la largada.

El trazado urbano diseñado para la ocasión permitió a los participantes atravesar los sitios más icónicos de la capital. El circuito recorrió los barrios de Palermo, Recoleta, Retiro, Puerto Madero y La Boca, conectando a su paso puntos turísticos de gran valor como el Obelisco, el Teatro Colón, la Casa Rosada y la Catedral Metropolitana.

La maratón de Buenos Aires fue un éxito rotundo.

Debido a la envergadura de la cita atlética, las calles porteñas registraron importantes alteraciones en la circulación vehicular a lo largo de toda la mañana. El operativo de seguridad incluyó cortes de tránsito totales y sucesivos hasta las 13:30 sobre el circuito, además de severas restricciones en los accesos hacia la Autopista Illia y diversas avenidas neurálgicas de la ciudad.

Ignacio Erario fue el mejor argentino en la competencia.

El mendocino Ignacio Erario se consagró campeón nacional en la Maratón

En la rama masculina, el mendocino Ignacio Erario se coronó campeón nacional al cruzar la meta en 2h16m42s. El podio argentino lo completaron el allense Ignacio Reyes, con un registro de 2h21m46s, y el salteño Esteban Angulo, quien marcó un tiempo de 2h23m01s.

Por su parte, la victoria entre las damas fue para la misionera Chiara Mainetti tras detener el reloj en 2h38m25s, secundada por la marplatense Anahí Castaño (2h44m21s) y Mercedes Piredda (2h48m11s).