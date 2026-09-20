Lionel Scaloni rompió el silencio a dos meses de la final del Mundial 2026 y dejó abierta la puerta para continuar

El DT campeón del mundo en Qatar 2022 y subcampeón en 2026 dejó abierta la posibilidad de continuar al frente de un ciclo que ya suma más de 8 años, dos Copas América, una Finalissima y un título mundial, mientras la Selección se prepara para una nueva etapa marcada por la renovación y la despedida de su capitán.

Lionel Scaloni analiza su futuro como DT de la Selección argentina.

El entrenador, cuyo contrato vence en diciembre, no cerró ni abrió de manera definitiva la puerta a su continuidad, pero dejó en claro que el proyecto de la Albiceleste seguirá más allá de las personas. “Cuando terminó la final, más allá de ganarla o perderla, no es por eso, a partir de ahora se abre un paréntesis, vamos a darle oportunidad a eso. No digo repetir los títulos, a nivel de contagio del equipo, que la gente se sienta identificada, pero es difícil conseguirlo. No va a ser fácil repetir algo así. La gente se identificó con esta selección, que da miedo. Miedo en el buen sentido. Yo pienso que es difícil intentarlo, no digo que va a ser fácil. Como entrenador, como jefe de grupo hay que saber que va a ser difícil. Lógicamente, lo intentaremos, estemos o no estemos nosotros. No es lo importante”, afirmó.