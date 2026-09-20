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Lionel Scaloni rompió el silencio a dos meses de la final del Mundial 2026 y dejó abierta la puerta para continuar

Lionel Scaloni habló por primera vez sobre su futuro en la Selección Argentina, a dos meses de la final del Mundial 2026 ante España y en la previa de la fecha FIFA

Por UNO
Scaloni habló con uin sitio chino.

Scaloni habló con uin sitio chino.

En una entrevista exclusiva con el canal asiático MiGu, Lionel Scaloni habló por primera vez de manera pública sobre su futuro al frente de la Selección Argentina, a dos meses de la derrota en la final del Mundial 2026 ante España y en la previa de la fecha FIFA que incluirá la despedida de Lionel Messi.

El DT campeón del mundo en Qatar 2022 y subcampeón en 2026 dejó abierta la posibilidad de continuar al frente de un ciclo que ya suma más de 8 años, dos Copas América, una Finalissima y un título mundial, mientras la Selección se prepara para una nueva etapa marcada por la renovación y la despedida de su capitán.

Lionel Scaloni analiza su futuro como DT de la Selección argentina.

Lionel Scaloni analiza su futuro como DT de la Selección argentina.

El entrenador, cuyo contrato vence en diciembre, no cerró ni abrió de manera definitiva la puerta a su continuidad, pero dejó en claro que el proyecto de la Albiceleste seguirá más allá de las personas. “Cuando terminó la final, más allá de ganarla o perderla, no es por eso, a partir de ahora se abre un paréntesis, vamos a darle oportunidad a eso. No digo repetir los títulos, a nivel de contagio del equipo, que la gente se sienta identificada, pero es difícil conseguirlo. No va a ser fácil repetir algo así. La gente se identificó con esta selección, que da miedo. Miedo en el buen sentido. Yo pienso que es difícil intentarlo, no digo que va a ser fácil. Como entrenador, como jefe de grupo hay que saber que va a ser difícil. Lógicamente, lo intentaremos, estemos o no estemos nosotros. No es lo importante”, afirmó.

Scaloni, a dos meses de la final del Mundial 2026

El recambio generacional que se avecina: “Los más jóvenes realmente lo merecen, esa es nuestra intención en los partidos que vienen: darles la oportunidad a chicos que puedan sumarse a nuestra idea de juego. Ahora se abre un paréntesis importante, lindo, una época para poder confiar en estos chicos que están llamando a la puerta. Siempre digo que la edad no es sinónimo de nada, se quedarán o vendrán nuevos siempre y cuando rindan en sus equipos y nosotros consideremos que tengan que estar, pero nuestra primera intención es darle oportunidad a todo el mundo que pueda seguir jugando con nuestra camiseta”.

El Mundial 2026: “Al Mundial anterior llegamos mucho mejor, con el 95% de los jugadores normales, esta vez llegamos con lo justo. Experimenté otra faceta, no teníamos jugadores al 100 por 100, pero confiamos en ellos. Tomamos decisiones mucho más difíciles que en el anterior”.

Lionel Messi: “El Messi de 22 o 23 años fue un futbolista único. Con nosotros también jugó bien, pero a mí me habría gustado tenerlo cuando era joven. Era único… es único. Se sintió cómodo con nosotros. Pusimos todo a disposición de lo que teníamos para que él y todos se sintieran cómodos”.

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