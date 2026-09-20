Copa Davis 2026: ganó Francisco Cerúndolo y Argentina se impuso en la serie 3 a 1 a Turquía

El equipo argentino de Copa Davis le ganó por 3 a 1 a Turquía este domingo tras el triunfo de Francisco Cerúndolo y mantuvo su lugar en el Grupo Mundial, que lo reivindicó después de la dura derrota ante Corea del Sur.
Argentina le ganó por 3 a 1 a Turquía este domingo tras la victoria de Francisco Cerúndolo y mantuvo su lugar en el Grupo Mundial de Copa Davis
El equipo argentino de Copa Davis le ganó por 3 a 1 a Turquía este domingo tras el triunfo de Francisco Cerúndolo y mantuvo su lugar en el Grupo Mundial, que lo reivindicó después de la dura derrota ante Corea del Sur.
Fran Cerúndolo venció en menos de una hora a Mert Alkaya con parciales de 6-1 y 6-0 para darle el tercer punto al equipo albiceleste y el triunfo en la serie por 3-1.
Así, Argentina se quedó con la serie y ni siquiera fue necesario que se disputara el segundo encuentro de singles entre Thiago Tirante y Yanki Erel.
Argentina perdió en el dobles ante Turquía este domingo en lo que fue toda una sorpresa. Este partido se jugó con anterioridad al cotejo que disputó Fran Cerúndolo.
Andrés Molteni y Guido Andreozzi no pudieron con Tuncay Duran y Arda Azkara, que dominaron el partido de principio a fin por lo que se impusieron por 6-4 y 6-4 en el dobles de la serie de la Copa Davis.
El equipo argentino de Copa Davis jugó por segundo día consecutivo ante un estadio colmado en busca de la permanencia en el Grupo Mundial I, con la idea de regresar en el futuro a la elite con los Qualifiers.
Argentina sacó ventajas este sábado ante Turquía con dos triunfos. Francisco Cerúndolo superó a Yanki Erel por 6-0 y 6-4, mientras que Thiago Tirante derrotó a Mert Alkaya por 6-2 y 6-4 en el estadio Ruca Che.
Ahora el elenco albiceleste volverá a competir por el título en el 2027, con la primera instancia a jugarse a principios de febrero. Todo indica que el sorteo de la ATP, para conocer al rival y la localía, será en noviembre del 2026.