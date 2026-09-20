Copa Davis 2026: ganó Francisco Cerúndolo y Argentina se impuso en la serie 3 a 1 a Turquía

Argentina perdió en el dobles ante Turquía

Argentina perdió en el dobles ante Turquía este domingo en lo que fue toda una sorpresa. Este partido se jugó con anterioridad al cotejo que disputó Fran Cerúndolo.

Andrés Molteni y Guido Andreozzi no pudieron con Tuncay Duran y Arda Azkara, que dominaron el partido de principio a fin por lo que se impusieron por 6-4 y 6-4 en el dobles de la serie de la Copa Davis.

Andreozzi y Molteni posan con los turcos Duran y Azkara antes del partido de dobles de la Copa Davis.

El equipo argentino de Copa Davis jugó por segundo día consecutivo ante un estadio colmado en busca de la permanencia en el Grupo Mundial I, con la idea de regresar en el futuro a la elite con los Qualifiers.

Francisco Cerúndolo y Tirante sacaron ventajas ante Turquía

Argentina sacó ventajas este sábado ante Turquía con dos triunfos. Francisco Cerúndolo superó a Yanki Erel por 6-0 y 6-4, mientras que Thiago Tirante derrotó a Mert Alkaya por 6-2 y 6-4 en el estadio Ruca Che.

Ahora el elenco albiceleste volverá a competir por el título en el 2027, con la primera instancia a jugarse a principios de febrero. Todo indica que el sorteo de la ATP, para conocer al rival y la localía, será en noviembre del 2026.