Netflix suma a su catálogo Las mejores (Best of the Best), una película de comedia que llega este viernes con una historia optimista, ideal para quienes buscan una propuesta para reír y pasar un buen momento. Dirigida por Lena Khan, la producción tiene una duración de 1 hora y 52 minutos y forma parte de las novedades de series y película que incorpora la plataforma.
Netflix: la comedia sobre baile que te sacará una sonrisa y conquista Bollywood
Dos amigas de la infancia persiguen un sueño en el competitivo mundo del baile Bollywood en la nueva película de Netflix
Con un tono liviano y entretenido, Las mejores apuesta por el humor y el optimismo para contar una historia pensada para disfrutar sin demasiadas vueltas. La película se presenta como una alternativa dentro del catálogo de Netflix para quienes prefieren las comedias y las historias que buscan sacar una sonrisa.
Netflix: de qué trata la película Las mejores
La sinopsis oficial de Netflix de la película Las mejores versa: "Dos amigas de la infancia se unen al equipo competitivo de danza de fusión Bollywood de UCLA, pero el camino hacia el campeonato nacional es más brutal de lo que pensaban".
Maya y Anjali, dos amigas de la infancia, entran en el competitivo equipo de baile fusión de Bollywood de la UCLA, pero pronto descubren que el camino a la victoria en el campeonato de Estados Unidos está plagado de escándalos y de una competitividad implacable.
Netflix: tráiler de la película Las mejores
Reparto de Las mejores, la película de Netflix
- Maitreyi Ramakrishnan
- Priyanka Kedia
- Ankur Rathee
- Janina Gavankar
- Chaneil Kular
- Becky Alex
- Shreya Navile
- Hasan Minhaj
- Lilly Singh
- Nihar Dubburi
- Nico Greetham
Dónde ver la película Las mejores, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Las mejores se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Las mejores se pude ver en Netflix.
- España: la película Las mejores se puede ver en Netflix.
En pocas palabras
- Netflix estrena: "Las mejores", una comedia optimista sobre baile Bollywood.
- Trama: Dos amigas compiten en el equipo de danza fusión de UCLA camino al campeonato nacional.
- Reparto: Maitreyi Ramakrishnan y Hasan Minhaj encabezan el elenco de la película.