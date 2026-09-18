Netflix: la comedia sobre baile que te sacará una sonrisa y conquista Bollywood

Con un tono liviano y entretenido, Las mejores apuesta por el humor y el optimismo para contar una historia pensada para disfrutar sin demasiadas vueltas. La película se presenta como una alternativa dentro del catálogo de Netflix para quienes prefieren las comedias y las historias que buscan sacar una sonrisa.

Netflix: de qué trata la película Las mejores

La sinopsis oficial de Netflix de la película Las mejores versa: "Dos amigas de la infancia se unen al equipo competitivo de danza de fusión Bollywood de UCLA, pero el camino hacia el campeonato nacional es más brutal de lo que pensaban".