Netflix suma a su catálogo Los solucionadores (The Fixers), una serie de Taiwán que combina acción, comedia, crimen y suspenso en una historia protagonizada por un gánster endeudado que termina formando parte de una misteriosa organización clandestina. La producción cuenta con 10 capítulos y se estrena el 17 de septiembre de 2026.
Netflix: la nueva serie de 10 capítulos que lleva el suspenso al extremo de tus límites
La serie taiwanesa desembarca en Netflix con una trama de crimen, comedia y acción que involucra a un exgánster y una organización clandestina
La trama sigue a Felix Chiang, un exgánster que atraviesa una crisis personal y recibe una inesperada propuesta para convertirse en uno de los llamados “solucionadores”. La organización Ching He funciona desde un antiguo templo y se encarga de resolver discretamente problemas para criminales, políticos, empresarios y otras personas poderosas.
Felix deberá trabajar junto a Louis Hsueh, el hijo de una importante familia política, mientras la enigmática Mina Shen complica sus misiones. A medida que avanzan los encargos, también aparece una organización rival que busca destruir el orden clandestino que Ching He mantiene desde hace un siglo.
Con una combinación de persecuciones, peleas, humor y secretos, Los solucionadores se presenta como una propuesta diferente dentro del catálogo de series y películas de Netflix. La ficción está dirigida por Hung Tzu-hsuan y Henri Chang y cuenta con Christopher Lee, Shou Lou y Regina Lei como protagonistas.
Netflix: de qué trata la serie Los solucionadores
La sinopsis oficial sobre la serie Los solucionadores versa: "A regañadientes, un gánster en decadencia hace equipo con un arrogante heredero político para encubrir peligrosos secretos a ambos lados de la ley".
La trama de la serie sigue a un exgánster en decadencia se alía con el refinado hijo de un político para hacer desaparecer los secretos sucios de clientes poderosos de ambos lados de la ley.
Reparto de Los solucionadores, serie de Netflix
- Christopher Lee
- Shou Lou
- Regina Lei
- Fu Meng-po
- Tou Chung-hua
- Chang Yung-cheng
Dónde ver la serie Los solucionadores, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Los solucionadores se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Los solucionadores se puede ver en Netflix.
- España: la serie Los solucionadores se puede ver en Netflix.
En pocas palabras
- Netflix estrena: "Los solucionadores", serie taiwanesa de acción, crimen y suspenso con 10 capítulos.
- Trama principal: Un exgánster y un heredero político encubren secretos para una organización clandestina.
- Elenco y disponibilidad: Protagonizada por Christopher Lee; disponible en Netflix Latinoamérica, EE. UU. y España.