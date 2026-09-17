Netflix: la nueva serie de 10 capítulos que lleva el suspenso al extremo de tus límites

Con una combinación de persecuciones, peleas, humor y secretos, Los solucionadores se presenta como una propuesta diferente dentro del catálogo de series y películas de Netflix. La ficción está dirigida por Hung Tzu-hsuan y Henri Chang y cuenta con Christopher Lee, Shou Lou y Regina Lei como protagonistas.

Netflix: de qué trata la serie Los solucionadores

La sinopsis oficial sobre la serie Los solucionadores versa: "A regañadientes, un gánster en decadencia hace equipo con un arrogante heredero político para encubrir peligrosos secretos a ambos lados de la ley".

La trama de la serie sigue a un exgánster en decadencia se alía con el refinado hijo de un político para hacer desaparecer los secretos sucios de clientes poderosos de ambos lados de la ley.

Reparto de Los solucionadores, serie de Netflix

Christopher Lee

Shou Lou

Regina Lei

Fu Meng-po

Tou Chung-hua

Chang Yung-cheng

Dónde ver la serie Los solucionadores, según la zona geográfica