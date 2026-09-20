"Aporte millonario": el conmovedor gesto solidario de Messi con un hospital de Barcelona

Para hacer realidad la construcción y puesta en marcha de este imponente edificio, se requirió una inversión total cercana a los 30 millones de euros, una suma conseguida mediante el esfuerzo conjunto de empresas, organizaciones sociales y particulares.

Este lugar requirió una inversión inicial cercana a los 30 millones de euros.

Entre los aportes más destacados sobresalió el de la fundación del capitán argentino, en conjunto con la Fundación Stavros Niarchos.

Tecnología, espacio y contención para las familias

El establecimiento cuenta con una superficie total de 5.137 metros cuadrados y fue planificado con una capacidad operativa orientada a tratar a unos 400 pacientes por año.

El objetivo principal de esta gigantesca obra en suelo catalán es evitar que los niños y sus familias deban deambular por diferentes instalaciones médicas, centralizando en un mismo sitio las áreas de:

Diagnóstico avanzado.

Tratamientos específicos contra el cáncer infantil.

Zonas dedicadas a la investigación científica y ensayos clínicos.

Espacios de contención emocional pensados para acompañar a los familiares durante las largas internaciones.

No es la primera vez que el vínculo entre Messi y el centro de salud de Barcelona da frutos de esta magnitud. Desde hace años, la institución mantiene una estrecha relación con el círculo del futbolista.

De esta manera, el diez ayuda a seguir sumando recursos de forma sostenida para ampliar la capacidad de asistencia médica especializada y mejorar la calidad de vida de cientos de niños y adolescentes.