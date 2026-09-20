"Aporte millonario": el conmovedor gesto solidario de Messi con un hospital de Barcelona

A través de la fundación, Lionel Messi protagonizó una gran donación económica destinada a reforzar la infraestructura sanitaria en España.
A través de su fundación, Messi concretó un aporte millonario para potenciar un centro oncológico infantil. Todos los detalles
A través de la fundación, Lionel Messi protagonizó una gran donación económica destinada a reforzar la infraestructura sanitaria en España.
Se trata de un aporte millonario canalizado por la fundación que encabeza el astro argentino, la cual destinó una cifra de 2,6 millones de euros para completar la financiación de un centro médico de referencia ubicado en Barcelona.
Tal como consigna el citado medio Diario Panorama, la contribución económica se integró directamente al desarrollo del SJD Pediatric Cancer Center Barcelona, un espacio especializado que funciona bajo la órbita del Hospital Sant Joan de Déu y que fue ideado para concentrar en un solo lugar la atención integral de pacientes pediátricos oncológicos.
Para hacer realidad la construcción y puesta en marcha de este imponente edificio, se requirió una inversión total cercana a los 30 millones de euros, una suma conseguida mediante el esfuerzo conjunto de empresas, organizaciones sociales y particulares.
Entre los aportes más destacados sobresalió el de la fundación del capitán argentino, en conjunto con la Fundación Stavros Niarchos.
El establecimiento cuenta con una superficie total de 5.137 metros cuadrados y fue planificado con una capacidad operativa orientada a tratar a unos 400 pacientes por año.
El objetivo principal de esta gigantesca obra en suelo catalán es evitar que los niños y sus familias deban deambular por diferentes instalaciones médicas, centralizando en un mismo sitio las áreas de:
No es la primera vez que el vínculo entre Messi y el centro de salud de Barcelona da frutos de esta magnitud. Desde hace años, la institución mantiene una estrecha relación con el círculo del futbolista.
De esta manera, el diez ayuda a seguir sumando recursos de forma sostenida para ampliar la capacidad de asistencia médica especializada y mejorar la calidad de vida de cientos de niños y adolescentes.