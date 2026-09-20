Cómo limpiar los pegotes de sarro y jabón en el pico de la canilla

Muchas aguas "duras", como se llaman, contienen un porcentaje mayor de minerales como el carbonato de calcio o de magnesio. Cuando el agua se evapora, estos minerales se quedan adheridos y encima se mezclan con el jabón también pegado.

El sarro es más común en aguas duras.

El sarro se puede ver en canillas, pisos de duchas, jaboneras, caños de lavamanos, desagües o tuberías, espejos y algunos objetos de la cocina como las teteras o las pavas eléctricas. El sarro del agua no es malo para la salud y es normal que se encuentre en pequeñas dosis en el agua.

El problema es consumirlos constantemente por un termo mal lavado o bañarse con agua de un termotanque que contiene sarro en el interior. Esta sustancia puede resecar la piel y va dañando poco a poco los materiales donde se acumula.

Paso a paso para limpiar el sarro y el jabón acumulados en la canilla

El pico o salida de agua de la canilla del baño, la ducha o la pileta de la cocina está en constante contacto con los minerales del agua; por eso es muy normal que se comience a formar una capa blanca en el pico a medida que pasa el tiempo. Te explico cómo se puede limpiar.

Entendiendo que el sarro está compuesto por sedimentos de minerales, hay que pensar en un ingrediente que sea capaz de disolverlo o volverlo soluble en agua. Este producto es el vinagre.

El vinagre vuelve esta sustancia soluble en agua.

El ácido acético del vinagre reacciona químicamente con el carbonato de calcio del sarro y este último se transforma en una sal de calcio soluble en agua.

Para limpiar el pico de la canilla, conviene primero raspar los restos de jabón superficiales con una esponja metálica y luego colocar un par de servilletas de papel embebidas en agua con vinagre. La idea es que se queden pegadas por unos minutos para ablandar todo el sarro.

Refriega nuevamente con la esponja, enjuaga con agua y seca bien para que no queden nuevas marcas de sarro.