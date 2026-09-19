Si tenés un alargador viejo y cable sin uso, tenés un tesoro en tu casa: cómo aprovecharlos

Para esta idea entonces necesitarás: el cable eléctrico de casi dos metros de largo, una clavija macho de formato plano, un destornillador y unas tijeras.

Para hacer el alargador primero debes cortar las conexiones anteriores para tirar la parte rota y dejar al descubierto los tres hilos conductores del cable interior (fase/positivo, neutro/negativo y tierra). Después, se retiran los tornillos de la carcasa de la clavija hembra y se mide la distancia interna para cortar cada hilo a la longitud exacta de sus conectores.

Con algunos objetos y conocimiento, podrás tener un alargador nuevo.

Ahora, se entrelazan los filamentos de cobre de cada hilo formando una pequeña trenza para evitar pelos sueltos. Se fijan los hilos firmemente en sus bornes, se pone la pestaña de retención para que el cable no se deslice y se atornilla la tapa. Luego se abre la clavija plana, se aflojan los tornillos de sujeción y se mide la longitud necesaria para los tres conductores.

Continúa pelando el recubrimiento de cada hilo, asegurando que el cobre expuesto quede dentro de la clavija del tornillo, evitando cortocircuitos por hilos sueltos y finalmente, es el turno de asegurar la pestaña que aprisiona el cable contra tirones y se coloca la carcasa protectora ajustando los tornillos.

Gracias a esta idea de reciclaje, obtendrás un cable alargador que vuelve a ser funcional y que ahora puede usarse detrás del mueble sin problema alguno con objetos reciclados.