Si tenés un balde viejo sin uso, tenés un tesoro: cómo darle una segunda vida en algo útil

Los baldes plásticos son muy útiles a la hora de limpiar o almacenar objetos, sin embargo, el mismo uso puede llegar a poner fin a su utilidad. Pero gracias al reciclaje, antes de desecharlo una sencilla idea permite convertirlo en tesoro para tu casa.
Por qué un balde es un tesoro
El reciclaje ayuda a reducir el desperdicio y nos permite ser creativos para darles una segunda vida a objetos que por lo general terminan en la basura. Hasta los objetos más comunes pueden convertirse en un tesoro para el hogar, como el balde que se usa en limpieza o con pintura:
- Es un objeto que muchas veces pasa desapercibido, pero que puede transformarse en joyas decorativas para tu hogar.
- Están hechos de plástico resistente.
- Se pueden reutilizar de formas muy prácticas.
- Tienen la ventaja de ser duraderos, ligeros y reciclables.
Reciclaje: cómo transformar un balde sin uso en un tesoro para tu casa o jardín
Es habitual encontrar en casa algún balde de limpieza sin manija o rajado que ya no se utiliza. En lugar de tirarlo a la basura, este plástico descartado puede transformarse en una valiosa pieza de decoración: en una maceta rústica o un organizador exclusivo sin gastar en casas de diseño.
Para ponerte manos a la obra vas a necesitar: 1 balde viejo o manchado, piedras, silicona líquida o pegamento, barniz especial para reforzar el pegado.
El proceso de reciclaje se realiza en tres etapas sencillas. Primero limpia toda la superficie del balde y después fija las piedras con la silicona o pegamento adhiriendo las piedras una por una. En este paso es fundamental que las piedras no sean muy grandes para asegurar que no se suelten y cubrir el plástico sin dejar grandes espacios.
Una vez fijado, el balde con las piedras se puede pintar con aerosol, aplicar brillo o conservar la estética rústica natural de la piedra. De esta forma si le agregas tierra, tendrás una maceta gigante para poner plantas grandes, pequeños arbustos o árboles.
En pocas palabras
- Baldes plásticos: son un tesoro del reciclaje y pueden tener una segunda vida útil.
- Transformación: se pueden convertir en macetas rústicas u organizadores decorativos con materiales sencillos.
- Proceso: consiste en limpiar el balde, fijar piedras con pegamento y opcionalmente barnizar o pintar.