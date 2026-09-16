Si tenés un balde viejo sin uso, tenés un tesoro: cómo darle una segunda vida en algo útil

Por qué un balde es un tesoro

El reciclaje ayuda a reducir el desperdicio y nos permite ser creativos para darles una segunda vida a objetos que por lo general terminan en la basura. Hasta los objetos más comunes pueden convertirse en un tesoro para el hogar, como el balde que se usa en limpieza o con pintura:

No tires los baldes viejos que tengas en casa, mejor dales una segunda vida con esta propuesta de reciclaje.

Es un objeto que muchas veces pasa desapercibido, pero que puede transformarse en joyas decorativas para tu hogar.

Están hechos de plástico resistente.

Se pueden reutilizar de formas muy prácticas.

Tienen la ventaja de ser duraderos, ligeros y reciclables.

Reciclaje: cómo transformar un balde sin uso en un tesoro para tu casa o jardín

Es habitual encontrar en casa algún balde de limpieza sin manija o rajado que ya no se utiliza. En lugar de tirarlo a la basura, este plástico descartado puede transformarse en una valiosa pieza de decoración: en una maceta rústica o un organizador exclusivo sin gastar en casas de diseño.