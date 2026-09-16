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Si tenés un balde viejo sin uso, tenés un tesoro: cómo darle una segunda vida en algo útil

Si en tu casa tenés baldes de limpieza o pintura acumulados, no los tires porque son un tesoro del reciclaje. Te contamos cómo transformarlos

Martina Baiardi
Por Martina Baiardi [email protected]
Si tenés un balde viejo sin uso, tenés un tesoro: cómo darle una segunda vida en algo útil

Si tenés un balde viejo sin uso, tenés un tesoro: cómo darle una segunda vida en algo útil

Los baldes plásticos son muy útiles a la hora de limpiar o almacenar objetos, sin embargo, el mismo uso puede llegar a poner fin a su utilidad. Pero gracias al reciclaje, antes de desecharlo una sencilla idea permite convertirlo en tesoro para tu casa.

Por qué un balde es un tesoro

El reciclaje ayuda a reducir el desperdicio y nos permite ser creativos para darles una segunda vida a objetos que por lo general terminan en la basura. Hasta los objetos más comunes pueden convertirse en un tesoro para el hogar, como el balde que se usa en limpieza o con pintura:

No tires los baldes viejos que tengas en casa, mejor dales una segunda vida con esta propuesta de reciclaje.

No tires los baldes viejos que tengas en casa, mejor dales una segunda vida con esta propuesta de reciclaje.

  • Es un objeto que muchas veces pasa desapercibido, pero que puede transformarse en joyas decorativas para tu hogar.
  • Están hechos de plástico resistente.
  • Se pueden reutilizar de formas muy prácticas.
  • Tienen la ventaja de ser duraderos, ligeros y reciclables.

Reciclaje: cómo transformar un balde sin uso en un tesoro para tu casa o jardín

Es habitual encontrar en casa algún balde de limpieza sin manija o rajado que ya no se utiliza. En lugar de tirarlo a la basura, este plástico descartado puede transformarse en una valiosa pieza de decoración: en una maceta rústica o un organizador exclusivo sin gastar en casas de diseño.

Crea esta maravillosa idea con tan solo un balde y piedras.

Crea esta maravillosa idea con tan solo un balde y piedras.

Para ponerte manos a la obra vas a necesitar: 1 balde viejo o manchado, piedras, silicona líquida o pegamento, barniz especial para reforzar el pegado.

El proceso de reciclaje se realiza en tres etapas sencillas. Primero limpia toda la superficie del balde y después fija las piedras con la silicona o pegamento adhiriendo las piedras una por una. En este paso es fundamental que las piedras no sean muy grandes para asegurar que no se suelten y cubrir el plástico sin dejar grandes espacios.

Una vez fijado, el balde con las piedras se puede pintar con aerosol, aplicar brillo o conservar la estética rústica natural de la piedra. De esta forma si le agregas tierra, tendrás una maceta gigante para poner plantas grandes, pequeños arbustos o árboles.

En pocas palabras

  • Baldes plásticos: son un tesoro del reciclaje y pueden tener una segunda vida útil.
  • Transformación: se pueden convertir en macetas rústicas u organizadores decorativos con materiales sencillos.
  • Proceso: consiste en limpiar el balde, fijar piedras con pegamento y opcionalmente barnizar o pintar.
Resumen generado por Thinkindot AI

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