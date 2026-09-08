Convirtió las botellas de plástico que todos tiraban en un tesoro para ahorrar agua

En este sentido, una persona hizo público en su cuenta de Youtube "Así de fácil TV" un sistema casero de decantación y filtrado tan solo usando botellas de plástico para reutilizar agua de lavado y usarla para regar plantas.

Así que si tienes un par de botellas y quieres ayudar a no derrochar agua, necesitarás: 2 botellas de plástico vacías con tapa, 1 sorbete, 1 clavo caliente para hacer perforaciones, una pistola de silicona o pegamento termofusible y tijera.

Reciclaje: cómo ahorrar agua para regar con una botella de plástico

Rega tus plantas con agua reciclada con el filtro de botellas.

El paso a paso para la construcción es sencillo. Primero debes perforar la botella y la tapa para los conductos de aire y agua. Con el clavo caliente, hace un orificio lateral en la mitad superior de una botella principal y otro orificio justo en el centro de su tapa.

Ahora recorta el sorbete para introducirlo por el orificio lateral de la botella dejando que un extremo largo baje casi hasta el fondo del recipiente y la parte articulada quede hacia afuera apuntando hacia abajo.

Después corta el sorbete en forma de "L" para que cruce la tapa de la botella y así permitir el paso de aire e igualar presiones. Corta la parte superior de la segunda botella de plástico, uní la tapa invertida a la tapa de la botella principal utilizando pegamento y de esta forma funciona el filtro casero donde los sedimentos y residuos más pesados quedan retenidos o decantan en el embudo.

Por diferencia de presión y nivel, el agua clara del fondo sube por el sorbete interno y sale limpia hacia un vaso o contenedor auxiliar. Al final, el agua recuperada y filtrada queda lista para regar plantas u otros usos del hogar.