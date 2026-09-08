Convirtió las botellas de plástico que todos tiraban en un tesoro para ahorrar agua

Si sos de los que acumulan botellas de plástico, tenés un tesoro sin saberlo. Más allá de su contenido, las botellas vacías son una oportunidad para reutilizar, ahorrar agua y sobre todo contribuir a la sostenibilidad ambiental. Te contamos por qué deberías reciclarlas y cómo darle una segunda vida para poder cuidar el agua desde tu hogar.
El reciclaje creativo cobra cada vez más protagonismo y las botellas de plástico que tienes en casa pueden convertirse en verdaderos tesoros. Más allá de su uso habitual, estos envases son ideales para transformar en elementos prácticos y útiles para el hogar y para el cuidado del planeta.
Convirtió las botellas que todos tiraban en un tesoro para ahorrar agua
El reciclaje y el cuidado de agua son dos aspectos fundamentales para el cuidado del planeta. Por un lado, las botellas son resistentes, versátiles y al reutilizarlas, reduces la cantidad de plástico que hay en el ambiente. Además, están al alcance de todos y con herramientas básicas puedes transformarlas en un tesoro inmejorable para ayudar al ahorro de agua.
En este sentido, una persona hizo público en su cuenta de Youtube "Así de fácil TV" un sistema casero de decantación y filtrado tan solo usando botellas de plástico para reutilizar agua de lavado y usarla para regar plantas.
Así que si tienes un par de botellas y quieres ayudar a no derrochar agua, necesitarás: 2 botellas de plástico vacías con tapa, 1 sorbete, 1 clavo caliente para hacer perforaciones, una pistola de silicona o pegamento termofusible y tijera.
Reciclaje: cómo ahorrar agua para regar con una botella de plástico
El paso a paso para la construcción es sencillo. Primero debes perforar la botella y la tapa para los conductos de aire y agua. Con el clavo caliente, hace un orificio lateral en la mitad superior de una botella principal y otro orificio justo en el centro de su tapa.
Ahora recorta el sorbete para introducirlo por el orificio lateral de la botella dejando que un extremo largo baje casi hasta el fondo del recipiente y la parte articulada quede hacia afuera apuntando hacia abajo.
Después corta el sorbete en forma de "L" para que cruce la tapa de la botella y así permitir el paso de aire e igualar presiones. Corta la parte superior de la segunda botella de plástico, uní la tapa invertida a la tapa de la botella principal utilizando pegamento y de esta forma funciona el filtro casero donde los sedimentos y residuos más pesados quedan retenidos o decantan en el embudo.
Por diferencia de presión y nivel, el agua clara del fondo sube por el sorbete interno y sale limpia hacia un vaso o contenedor auxiliar. Al final, el agua recuperada y filtrada queda lista para regar plantas u otros usos del hogar.
En pocas palabras
- Reutilización de botellas: descubre cómo botellas de plástico comunes pueden transformarse en herramientas prácticas para ahorrar agua en casa.
- Sistema de filtrado casero: aprende a construir un decantador y filtro con materiales simples para reutilizar agua de lavado y regar plantas.
- Sostenibilidad y ahorro: un método sencillo y accesible para reducir el consumo de plástico y optimizar el uso del agua en el hogar.