Descubrimiento en Finlandia: un tesoro vikingo de los más grandes de toda Europa

Los contenedores fueron enterrados a 45 centímetros de profundidad, separados por doce metros de distancia entre las rocas.

Junto a las monedas, los especialistas encontraron un fragmento de plata utilizado como medio de pago. El conjunto también incluye una pulsera, un herraje junto a una cuenta, todos forjados en el mismo metal. Todo el botín pesa alrededor de 4,5 kilos.

Las monedas aún no han sido limpiadas ni separadas para su conteo final. Los próximos estudios determinarán la cantidad exacta del material junto con una datación precisa.

Hasta ahora, el mayor hallazgo similar en territorio finlandés databa del año 1895 en la localidad de Nousiainen, con un peso total cercano a los 2,2 kilos compuesto por unas 1700 piezas.