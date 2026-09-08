El descubrimiento ocurrió el jueves 3 de septiembre de 2026 cerca del pueblo de Sysmä, en Finlandia, gracias al aficionado a los detectores de metales Kalle Lappinen. Se trata de un tesoro perteneciente a la época de los vikingos, considerado el más grande de su tipo hallado en el país.
Descubrimiento en Finlandia: un tesoro vikingo de los más grandes de toda Europa
Un descubrimiento histórico saca a la luz miles de antiguas piezas de plata. El hallazgo supera todos los registros del país nórdico
Las autoridades confirmaron que el conjunto incluye miles de monedas de plata.
Un descubrimiento sin precedentes
Los expertos recuperaron el material al día siguiente bajo la dirección del arqueólogo Esko Tikkala. Las piezas de plata estaban guardadas dentro de dos recipientes de corteza de abedul.
Los contenedores fueron enterrados a 45 centímetros de profundidad, separados por doce metros de distancia entre las rocas.
Junto a las monedas, los especialistas encontraron un fragmento de plata utilizado como medio de pago. El conjunto también incluye una pulsera, un herraje junto a una cuenta, todos forjados en el mismo metal. Todo el botín pesa alrededor de 4,5 kilos.
Las monedas aún no han sido limpiadas ni separadas para su conteo final. Los próximos estudios determinarán la cantidad exacta del material junto con una datación precisa.
Hasta ahora, el mayor hallazgo similar en territorio finlandés databa del año 1895 en la localidad de Nousiainen, con un peso total cercano a los 2,2 kilos compuesto por unas 1700 piezas.
En pocas palabras
- Descubrimiento histórico: miles de antiguas piezas de plata, el hallazgo más grande del país nórdico.
- Hallazgo vikingo: un tesoro de miles de monedas de plata y objetos del mismo metal, hallado en Finlandia.
- Comparativa: supera el hallazgo de 1895 en Nousiainen, que pesaba 2,2 kilos.