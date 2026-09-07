Viajaron a las Islas Malvinas y realizaron un impactante descubrimiento en los acantilados

Lo que comenzó como un monitoreo poblacional derivó en un exhaustivo descubrimiento difundido por la revista del Instituto Smithsoniano. Allí se detalla cómo esta emblemática especie logra prosperar en un entorno de altísima exigencia física, enfrentándose a paredones verticales de piedra y marejadas inclementes.

Un descubrimiento que asombra a la comunidad científica

A diferencia de otras especies de aves marinas que buscan playas amplias o terrenos llanos para nidificar, los pingüinos de penacho amarillo eligen intencionalmente los acantilados más escarpados de las Islas Malvinas.