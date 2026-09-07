Viajaron a las Islas Malvinas y realizaron un impactante descubrimiento en los acantilados

Un grupo de científicos viajó a las Islas Malvinas para analizar la biodiversidad autóctona y, durante su trabajo de campo en las zonas rocosas del archipiélago, realizaron un impactante hallazgo sobre la biología y el comportamiento del pingüino de penacho amarillo (Eudyptes chrysocome).
Lo que comenzó como un monitoreo poblacional derivó en un exhaustivo descubrimiento difundido por la revista del Instituto Smithsoniano. Allí se detalla cómo esta emblemática especie logra prosperar en un entorno de altísima exigencia física, enfrentándose a paredones verticales de piedra y marejadas inclementes.
Un descubrimiento que asombra a la comunidad científica
A diferencia de otras especies de aves marinas que buscan playas amplias o terrenos llanos para nidificar, los pingüinos de penacho amarillo eligen intencionalmente los acantilados más escarpados de las Islas Malvinas.
La investigadora y ecóloga Petra Quillfeldt, tras dos décadas estudiando la fauna regional, documentó que las hembras deben trepar muros de roca verticales al regresar de exhaustivas jornadas de pesca en el mar.
Este constante esfuerzo físico moldeó una anatomía hiperresistente y una conducta audaz. Sin embargo, el descubrimiento más relevante se produjo cuando los científicos colocaron dispositivos de seguimiento GPS en el dorso de varios ejemplares para monitorear sus rutas marítimas en tiempo real.
Las hembras cazan, los machos custodian
El uso de tecnología de rastreo permitió a los científicos registrar respuestas inéditas frente al calentamiento de las aguas antárticas y la alteración de los ecosistemas marinos:
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En períodos de escasez en mar abierto, las aves ajustan su ruta y buscan alimento de forma intensiva entre los canales internos de las Malvinas.
Mientras las hembras buscan alimento en el océano, los machos custodian el nido en los acantilados y ayunan durante varias semanas continuas sin abandonar el territorio.
Ante la restricción de recursos, aunque la hembra pone dos huevos, en la gran mayoría de los casos solo sobrevive el segundo pichón, concentrando allí toda la energía parental.
En pocas palabras
- Descubrimiento científico: científicos hallaron en Malvinas cómo pingüinos de penacho amarillo trepan acantilados.
- Adaptación extrema: las aves ajustan su dieta y rutas ante cambios en el ecosistema marino.
- Rol parental: las hembras cazan mientras los machos custodian el nido y ayunan prolongadamente.