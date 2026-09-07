El presidente Javier Milei se aferró a la causa Malvinas y no la soltará. En el gobierno están conformes con la reacción popular y la del mundo de la política. Muchos incómodos, otros reactivos y unos cuantos encolumnados ya asoman entre opositores, socios y aliados. Los libertarios huelen el rédito en la movida, que implica un golpe de timón para una administración que observaba de soslayo el conflicto por la soberanía con el Reino Unido.
El gobierno nacional quiere sostener la ofensiva con un distractivo que no oculta otros problemas
La morosidad familiar y de la discapacidad son los temas que Javier Milei quisiera eludir o dilatar en comisiones
Desde siempre, Malvinas ha sido la gran causa nacional, una reivindicación que costó sangre en 1982, y que se la aprecia justa y reparadora del orgullo argentino. Con mayor o menor intensidad por parte de los gobiernos, nunca será abandonada.
El oficialismo necesita muñeca política para conducir las iniciativas sobre el tema en el Congreso, ya sea para aprobar sus proyectos, o para cosechar adhesiones de la opinión pública en torno de la agenda malvinera. En el frente internacional, no aflojará a la presión económica sobre las empresas petroleras y sobre las compañías proveedoras y de diversos servicios afines para la explotación en el mar circundante a las islas. La gran zanahoria para todos los inversores es la energía de Vaca Muerta.
La oposición no se queda de brazos cruzados respecto de este tema ni de otros, y traerá el debate a la actualidad de los problemas económicos que afronta la población. Ya está esgrimiendo sus armas para anteponer la problemática de la morosidad familiar y de la discapacidad. Son los temas que el gobierno quisiera eludir o dilatar en comisiones. Pero ambas cuestiones reaparecen en el día a día, inexorablemente. Un baño de realidad.
Con el trámite parlamentario vuelve a ponerse a prueba la afinidad de los gobernadores dialoguistas, en todos los casos con la atención puesta en el proceso electoral que se avecina. Allí aparece encolumnado, a juzgar por sus dichos, el gobernador Alfredo Cornejo.
El gobierno nacional ya está lanzado tras el objetivo reeleccionista con todas las herramientas a su alcance. Milei afirmó en un foro realizado en Puerto Iguazú que va a "redoblar al mango su ortodoxia" económica, que no es otra cosa que una promesa de más ajuste.
Sin embargo, a no asombrarse con iniciativas que van en sentido contrario a sus principios, como medidas proconsumo que reactiven sectores "rezagados". El repentino nacionalismo en el caso Malvinas es un ejemplo más de cómo se hace gala del pragmatismo sin sonrojarse.
En pocas palabras
- Causa Malvinas: el gobierno nacional de Javier Milei se aferra a la causa Malvinas, buscando rédito político y apoyo popular.
- Presión internacional: se mantiene la presión económica sobre empresas petroleras para la explotación en el mar circundante a las islas.
- Oposición y agenda social: La oposición anticipa debates sobre morosidad familiar y discapacidad, temas que el gobierno prefiere eludir.