El gobierno nacional quiere sostener la ofensiva con un distractivo que no oculta otros problemas

Malvinas siempre fue una causa nacional. Foto: archivo

La oposición no se queda de brazos cruzados respecto de este tema ni de otros, y traerá el debate a la actualidad de los problemas económicos que afronta la población. Ya está esgrimiendo sus armas para anteponer la problemática de la morosidad familiar y de la discapacidad. Son los temas que el gobierno quisiera eludir o dilatar en comisiones. Pero ambas cuestiones reaparecen en el día a día, inexorablemente. Un baño de realidad.

Con el trámite parlamentario vuelve a ponerse a prueba la afinidad de los gobernadores dialoguistas, en todos los casos con la atención puesta en el proceso electoral que se avecina. Allí aparece encolumnado, a juzgar por sus dichos, el gobernador Alfredo Cornejo.

El gobierno nacional ya está lanzado tras el objetivo reeleccionista con todas las herramientas a su alcance. Milei afirmó en un foro realizado en Puerto Iguazú que va a "redoblar al mango su ortodoxia" económica, que no es otra cosa que una promesa de más ajuste.

Sin embargo, a no asombrarse con iniciativas que van en sentido contrario a sus principios, como medidas proconsumo que reactiven sectores "rezagados". El repentino nacionalismo en el caso Malvinas es un ejemplo más de cómo se hace gala del pragmatismo sin sonrojarse.