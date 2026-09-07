Las Malvinas son argentinas: las 10 claves para entender qué pasa en las islas y por qué el reclamo es legítimo

Desde aquel momento épico y bien futbolero, el tema Malvinas se instaló con mucha fuerza en la agenda pública, no solo de Argentina sino en el mundo entero. De hecho, menos de dos meses después se metió en la agenda política y económica del Gobierno argentino, que por Cadena Nacional reafirmó la soberanía sobre el archipiélago y anunció medidas legales y de defensa ante el avance del proyecto petrolero británico Sea Lion en el Atlántico Sur.

Vamos a repasar qué ocurre en este territorio argentino ocupado por Gran Bretaña. La disputa por la soberanía de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur atraviesa la historia argentina desde el siglo XIX. El reclamo nacional sostiene argumentos históricos, geográficos y jurídicos, mientras que el Reino Unido mantiene el control efectivo del archipiélago y una posición diferente sobre esa soberanía.