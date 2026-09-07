El último 15 de julio de quedará grabado a fuego en el corazón y la memoria del pueblo argentino. Con un Lionel Messi impresionante, la Selección Argentina derrotaba 2-1 a Inglaterra en semifinales del Mundial 2026 y, durante los festejos, en la tribuna aparecería la icónica sábana de hotel que se convertiría en bandera. La hizo un hincha con la leyenda "Las Malvinas son Argentinas".
Las Malvinas son argentinas: las 10 claves para entender qué pasa en las islas y por qué el reclamo es legítimo
La disputa por las Islas Malvinas comenzó en 1833 y tuvo un único conflicto bélico en 1982. Los principales datos de una causa central para Argentina
Desde aquel momento épico y bien futbolero, el tema Malvinas se instaló con mucha fuerza en la agenda pública, no solo de Argentina sino en el mundo entero. De hecho, menos de dos meses después se metió en la agenda política y económica del Gobierno argentino, que por Cadena Nacional reafirmó la soberanía sobre el archipiélago y anunció medidas legales y de defensa ante el avance del proyecto petrolero británico Sea Lion en el Atlántico Sur.
Vamos a repasar qué ocurre en este territorio argentino ocupado por Gran Bretaña. La disputa por la soberanía de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur atraviesa la historia argentina desde el siglo XIX. El reclamo nacional sostiene argumentos históricos, geográficos y jurídicos, mientras que el Reino Unido mantiene el control efectivo del archipiélago y una posición diferente sobre esa soberanía.
Los 10 puntos para entender las Islas Malvinas y el legítimo reclamo argentino
- El conflicto formal se desencadenó el 3 de enero de 1833, cuando la corbeta británica HMS Clio llegó violentamente y tomó el control de Puerto Luis, en la Isla Soledad, expulsando a las autoridades y pobladores vinculados a Buenos Aires.
- Las islas formaban parte de los dominios de la Corona española y, posteriormente, quedaron vinculadas a las Provincias Unidas del Río de la Plata, lo que hoy es Argentina.
- Antes de aquel conflicto, en 1820, la fragata Heroína, al mando del coronel David Jewett, tomó posesión formal de las islas y levantó la bandera argentina. En 1829 se creó la Comandancia Política y Militar de las Islas Malvinas.
- La Argentina sostiene que la ocupación británica de 1833 interrumpió el ejercicio de su soberanía y que el reclamo nunca fue abandonado. Y no lo será.
- El enfrentamiento armado de 1982 fue el único conflicto bélico internacional ocurrido en las islas. La "Guerra del Atlántico Sur" comenzó el 2 de abril y terminó el 14 de junio, después de 74 días de combates. El saldo informado fue de 649 combatientes argentinos, 255 militares británicos y tres civiles isleños fallecidos.
- La población ronda las 3.662 personas, concentradas principalmente en Puerto Argentino/Stanley, a las que se suma la presencia militar británica en Mount Pleasant.
- La posición argentina está respaldada en la Cláusula Transitoria Primera de la Constitución Nacional, que establece la recuperación de la soberanía como un objetivo permanente e irrenunciable. También invoca la Resolución 2065 de Naciones Unidas, de 1965, que reconoce la existencia de una disputa de soberanía y llama a resolverla mediante negociaciones.
- El Reino Unido, en cambio, sostiene el principio de autodeterminación de los isleños y reivindica su administración del territorio desde 1833.
- Para Argentina, las Malvinas también tienen importancia por su proyección antártica, los recursos marítimos y energéticos y el control estratégico del Atlántico Sur.
- El reclamo de Argentina excede la dimensión histórica y continúa formando parte fundamental de la política exterior del país, más allá de que desde 1982 el pueblo no haya visto avances considerables.
Más allá del contundente argumento geográfico, el archipiélago tiene además un peso económico y estratégico. Las principales actividades son la pesca, la ganadería ovina, la exploración de hidrocarburos y el turismo. Las licencias pesqueras representarían más del 70% de los ingresos fiscales locales.
Las Malvinas, buscadas en todo el mundo vía Google Trends tras la semi del Mundial
Es más que interesante tener en cuenta que entre el 15 de julio de 2026 y este lunes 9 de septiembre, las búsquedas del término "Malvinas" a nivel global generaron dos picos de interés destacados:
- El pico histórico: tras las semifinales del Mundial, donde la Selección Argentina eliminó a Inglaterra y los jugadores exhibieron una bandera sobre las Islas, el interés global en Google Trends creció alrededor de 2.400%.
- Impacto en el Reino Unido: en Inglaterra, las búsquedas ligadas al término y a las palabras clave relacionadas subieron alrededor de 1.700%. Consultas del tipo "Las Malvinas son...", "Argentina Falklands banner" y preguntas explicativas sobre el reclamo de soberanía registraron incrementos significativos a nivel internacional.
- El repunte reciente: a inicios de septiembre, el volumen de búsquedas volvió a registrar un repunte temporal. El interés se concentró principalmente en Argentina debido a los anuncios del Gobierno sobre la aplicación de sanciones a empresas petroleras que operan sin autorización en la zona de las islas y los discursos en cadena nacional.
En pocas palabras
- Reclamo histórico: la disputa por las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur se remonta al siglo XIX.
- Conflicto bélico: el único enfrentamiento armado ocurrió en 1982, resultando en 649 bajas argentinas.
- Posición argentina: el reclamo de soberanía se basa en argumentos históricos, geográficos y jurídicos, apoyado por la Constitución Nacional y resoluciones de la ONU.