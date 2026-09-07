Sí, acepto. Esa fue la respuesta formal que dio el intendente de General Alvear, Alejandro Molero, a la propuesta del Gobierno de cederle un avión de la Lucha Antigranizo, para garantizar la continuidad de ese sistema. De igual manera advirtió que es clave que su par de San Rafael, Omar Félix, también se sume porque "concentra la infraestructura logística clave".
El intendente de Alvear aceptó el avión de la Lucha Antigranizo, pero espera que San Rafael lo imite
El intendente Alejandro Molero está dispuesto a costear su parte de la Lucha Antigranizo. Espera que San Rafael también se sume porque tiene la mayor logística
Hace 2 años, cuando el Gobierno decidió ponerle fin a la Lucha Antigranizo aérea, ambas comunas del sur decidieron costear ese sistema para darle cobertura a esas 2 comunas en las que las tormentas graniceras suelen ser mucho más desstructivas. En esas temporadas el Gobierno prestaba los aviones y las comunas pagaban el sistema.
Ahora esa situación cambió porque hace una semana el Ejecutivo mendocino confirmó la puesta en venta de los aviones de la Lucha Antigranizo, que operaba la empresa estatal AEMSA. Pero un par de días después el Gobierno decidió ceder 2 de los 4 aviones que integraban ese sistema a los municipios de San Rafael y General Alvear.
"La provincia también pondrá a disposición de los municipios los recursos técnicos de radarización vinculados al funcionamiento del sistema, de acuerdo con las necesidades que planteen las comunas", precisaron en su momento desde el Ministerio de Producción.
La propuesta dejaba la definición en manos de los intendentes, que debían decidir entonces sobre la conveniencia técnica, operativa y financiera de mantener los vuelos de siembra de nubes.
El primero en confirmar que aceptó esa oferta fue el oficialista Alejandro Molero, quien alegó que asumirá el "esfuerzo económico necesario para garantizar la continuidad del sistema y llevar tranquilidad al sector agrícola".
Cómo es la oferta del Gobierno para ceder 2 aviones de la Lucha Antigranizo
Según la información oficial, la alternativa que planteó el Gobierno para que las comunas continuaran operando el sistema de la Lucha Antigranizo es hacerles una entrega inmediata de 2 aeronaves en comodato, permitiendo avanzar a tiempo con las contrataciones y gestiones operativas, mientras paralelamente se evalúan las vías para una transferencia definitiva que requerirá aprobación legislativa.
Sin embargo, General Alvear aceptó la propuesta, pero advirtieron que no podrían hacer funcionar el sistema de manera unilateral.
"Para poner la flota en marcha es indispensable la participación oficial de San Rafael, municipio que concentra la infraestructura logística clave -incluyendo el aeropuerto habilitado para este tipo de vuelos y el polvorín oficial- además de abarcar aproximadamente el 70% de las hectáreas cultivadas de la región", remarcó Molero en sus publicaciones en redes.
En pocas palabras
- Alejandro Molero: aceptó costear el avión de Lucha Antigranizo para General Alvear.
- San Rafael: es clave que se sume por su logística e infraestructura para el sistema.
- Oferta provincial: cederán dos aviones y radares a municipios bajo la modalidad de comodato.