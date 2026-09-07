El intendente de Alvear aceptó el avión de la Lucha Antigranizo, pero espera que San Rafael lo imite

El Gobierno decidió cederle a Alvear y San Rafael dos aviones de la Lucha Antigranizo.

"La provincia también pondrá a disposición de los municipios los recursos técnicos de radarización vinculados al funcionamiento del sistema, de acuerdo con las necesidades que planteen las comunas", precisaron en su momento desde el Ministerio de Producción.

La propuesta dejaba la definición en manos de los intendentes, que debían decidir entonces sobre la conveniencia técnica, operativa y financiera de mantener los vuelos de siembra de nubes.

El primero en confirmar que aceptó esa oferta fue el oficialista Alejandro Molero, quien alegó que asumirá el "esfuerzo económico necesario para garantizar la continuidad del sistema y llevar tranquilidad al sector agrícola".

Cómo es la oferta del Gobierno para ceder 2 aviones de la Lucha Antigranizo

Según la información oficial, la alternativa que planteó el Gobierno para que las comunas continuaran operando el sistema de la Lucha Antigranizo es hacerles una entrega inmediata de 2 aeronaves en comodato, permitiendo avanzar a tiempo con las contrataciones y gestiones operativas, mientras paralelamente se evalúan las vías para una transferencia definitiva que requerirá aprobación legislativa.

Sin embargo, General Alvear aceptó la propuesta, pero advirtieron que no podrían hacer funcionar el sistema de manera unilateral.

"Para poner la flota en marcha es indispensable la participación oficial de San Rafael, municipio que concentra la infraestructura logística clave -incluyendo el aeropuerto habilitado para este tipo de vuelos y el polvorín oficial- además de abarcar aproximadamente el 70% de las hectáreas cultivadas de la región", remarcó Molero en sus publicaciones en redes.