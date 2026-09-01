Lucha antigranizo: el Gobierno le cedió a San Rafael y General Alvear 2 aviones y radares

Félix y Molero, junto a los aviones de la lucha antigranizo de la provincia que la Provincia les cedió a sus comunas

El Ejecutivo mendocino había confirmado el lunes la puesta en venta de los aviones de la lucha antigranizo, que hasta ahora operaba la empresa estatal AEMSA. Sin embargo, el propio intendente sanrafaelino Emir Félix había anticipado que no podría hacerse cargo de una compra, lo que explica la cesión para esta temporada.

Seguro Agrícola, el recurso para la temporada de granizo

Al mismo tiempo, el Gobierno provincial busca fortalecer su cambio de política de mitigación, que desde hace un par de temporadas se concentra en el Seguro Agrícola. Por eso, ratificó su paradigma operativo en temporada de riesgo climático para cultivos: destinar recursos directamente a los productores afectados por contingencias.

"La Provincia ha decidido fortalecer el Seguro Agrícola y mecanismos de compensación para que, frente a una pérdida, la plata llegue directamente al bolsillo del productor, sin intermediarios, y pueda utilizarla como capital para volver a producir en la temporada siguiente", se informó.

Desde el Ejecutivo provincial argumentaron que se trata de que "los damnificados para que la temporada siguiente puedan disponer de capital para volver a producir. En este contexto, Mendoza decidió concentrar sus recursos en herramientas de protección que permitan brindar una respuesta directa al productor".

Con este marco, el Seguro Agrícola se consolida como el instrumento principal de la política agropecuaria mendocina. El esquema buscará responder con mayor agilidad ante las emergencias, como pilar de la gestión en favor del sector primario.