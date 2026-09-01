El Gobierno confirmó que cederá 2 de los 4 aviones que integraban el sistema provincial de lucha antigranizo a los municipios de San Rafael y General Alvear. Desde la Provincia aseguraron que la decisión responde a la voluntad de transferir a las comunas las aeronaves para que puedan continuar con esta actividad aérea, en caso de que así lo definan.
Lucha antigranizo: el Gobierno le cedió a San Rafael y General Alvear 2 aviones y radares
Es la mitad de la flota de aviones de la lucha antigranizo que la Provincia puso en venta. En otros oasis pagará una compensación a productores damnificados
De esta manera, ambas comunas tendrán autonomía para decidir sobre la conveniencia técnica, operativa y financiera de mantener los vuelos de siembra de nubes. Además de parte de la flota que llevaba adelante el combate del fenómeno meteorológico, la decisión también incluye ceder los radares y el personal técnico a cargo.
"La Provincia también pondrá a disposición de los municipios los recursos técnicos de radarización vinculados al funcionamiento del sistema, de acuerdo con las necesidades que planteen las comunas", precisaron desde el Ministerio de Producción.
El Ejecutivo mendocino había confirmado el lunes la puesta en venta de los aviones de la lucha antigranizo, que hasta ahora operaba la empresa estatal AEMSA. Sin embargo, el propio intendente sanrafaelino Emir Félix había anticipado que no podría hacerse cargo de una compra, lo que explica la cesión para esta temporada.
Seguro Agrícola, el recurso para la temporada de granizo
Al mismo tiempo, el Gobierno provincial busca fortalecer su cambio de política de mitigación, que desde hace un par de temporadas se concentra en el Seguro Agrícola. Por eso, ratificó su paradigma operativo en temporada de riesgo climático para cultivos: destinar recursos directamente a los productores afectados por contingencias.
"La Provincia ha decidido fortalecer el Seguro Agrícola y mecanismos de compensación para que, frente a una pérdida, la plata llegue directamente al bolsillo del productor, sin intermediarios, y pueda utilizarla como capital para volver a producir en la temporada siguiente", se informó.
Desde el Ejecutivo provincial argumentaron que se trata de que "los damnificados para que la temporada siguiente puedan disponer de capital para volver a producir. En este contexto, Mendoza decidió concentrar sus recursos en herramientas de protección que permitan brindar una respuesta directa al productor".
Con este marco, el Seguro Agrícola se consolida como el instrumento principal de la política agropecuaria mendocina. El esquema buscará responder con mayor agilidad ante las emergencias, como pilar de la gestión en favor del sector primario.
En pocas palabras
- Lucha antigranizo: el Gobierno cedió 2 aviones y radares a San Rafael y General Alvear.
- Autonomía municipal: los municipios decidirán sobre la continuidad de la siembra de nubes y sus recursos.
- Seguro Agrícola: la Provincia fortalecerá la compensación directa a productores afectados.