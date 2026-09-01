El dólar oficial estrenó septiembre con un aumento y los paralelos operaron en caída

El dólar tarjeta sigue arriba de los $2.000 y se mantiene como la cotización más cara del mercado

En ese contexto, el dólar tarjeta sumó 0,18%. Y culminó la primera rueda del mes cerca de los $2.004 para la venta, incluido el recargo impositivo del 30% a cuenta del pago del Impuesto a las Ganancias.

Qué pasó con el dólar mayorista y los financieros

Aunque con una suba no demasiado marcada, el dólar mayorista siguió consolidándose arriba de los $1.510. De hecho, en el segmento interbancario había empezado a ese valor y avanzó hasta cerrar $1.513 en promedio para la venta.

Frente a ese comportamiento y como ya es un sello de la política monetaria, también se ajustaron las bandas cambiarias administradas por el Banco Central. La mínima o piso estrenó septiembre a $739,29, mientras que la banda máxima o techo de intervención quedó en $1.881,22.

En contraste, el circuito libre y las cotizaciones bursátiles operaron en terreno negativo, y también redujeron la brecha cambiaria. Para el dólar MEP o Bolsa implicó retroceder 1,04% ($16), para ubicarse en $1.530,70. De esa manera, quedó muy cerca de la cotización minorista en los bancos.

Por su parte, el dólar Contado con Liquidación (CCL) la caída fue menor. Con un 0,40% menos, la vía financiera para girar divisas al exterior también ajustó a la baja y cotizó cerca de los $1.594,44.

Para los analistas, ese retroceso se debe a una oferta constante en los mercados financieros y a la menor demanda estacional en la plaza informal al inicio del mes.