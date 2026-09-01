El dólar oficial estrenó septiembre con un aumento y los paralelos operaron en caída

El mercado cambiario inició septiembre con altibajos en las distintas cotizaciones. Este martes 1 se fue con una caída del dólar blue y los paralelos financieros, mientras que el dólar oficial minorista se recuperó hasta los $1.535 tras subir $5, al igual que el mayorista.
En el caso del blue perdió $10 para cerrar en $1.545 para la venta. Y se alejó un poco más del récord de $1.565 que había alcanzado en agosto, con lo cual la brecha con el oficial se achicó al 1%.
Lo cierto es que el primer día hábil de septiembre fue la contracara del cierre de agosto. El mes pasado se fue con una baja de $5 de la divisa formal y un dólar blue estable, pero un repunte de la demanda de la mano de la incipiente dolarización de carteras volvió a ponerse en juego y en bancos como el ICBC el minorista llegó incluso a los $1.540.
En ese contexto, el dólar tarjeta sumó 0,18%. Y culminó la primera rueda del mes cerca de los $2.004 para la venta, incluido el recargo impositivo del 30% a cuenta del pago del Impuesto a las Ganancias.
Qué pasó con el dólar mayorista y los financieros
Aunque con una suba no demasiado marcada, el dólar mayorista siguió consolidándose arriba de los $1.510. De hecho, en el segmento interbancario había empezado a ese valor y avanzó hasta cerrar $1.513 en promedio para la venta.
Frente a ese comportamiento y como ya es un sello de la política monetaria, también se ajustaron las bandas cambiarias administradas por el Banco Central. La mínima o piso estrenó septiembre a $739,29, mientras que la banda máxima o techo de intervención quedó en $1.881,22.
En contraste, el circuito libre y las cotizaciones bursátiles operaron en terreno negativo, y también redujeron la brecha cambiaria. Para el dólar MEP o Bolsa implicó retroceder 1,04% ($16), para ubicarse en $1.530,70. De esa manera, quedó muy cerca de la cotización minorista en los bancos.
Por su parte, el dólar Contado con Liquidación (CCL) la caída fue menor. Con un 0,40% menos, la vía financiera para girar divisas al exterior también ajustó a la baja y cotizó cerca de los $1.594,44.
Para los analistas, ese retroceso se debe a una oferta constante en los mercados financieros y a la menor demanda estacional en la plaza informal al inicio del mes.
En pocas palabras
- Dólar oficial: el tipo de cambio minorista subió $5 y cerró a $1.535, recuperando terreno tras la baja previa.
- Dólar blue: la divisa informal perdió $10, finalizando la jornada a $1.545 y achicando la brecha con el oficial.
- Financieros y mayorista: el dólar MEP retrocedió 1,04% a $1.530,70 y el mayorista cerró a $1.513, mientras que el CCL bajó 0,40% a $1.594,44.