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La exorbitante cifra en dólares que ganó Mariano Navone tras eliminar a Djokovic en el US Open

El tenista bonaerense no solo dio el batacazo de su carrera, sino que también se aseguró una imporante cifra económica

Luciano Carluccio
Por Luciano Carluccio [email protected]
Navone logró una victoria histórica en US Open. 

Navone logró una victoria histórica en US Open. 

Mariano Navone firmó la hazaña de su vida al eliminar a Novak Djokovic en la primera ronda del US Open. Más allá de la repercusión deportiva y del salto de prestigio que significa vencer a una de estas leyendas, el triunfo también le representó al oriundo de 9 de Julio un impactante salto en el plano económico con una millonaria cifra acumulada en dólares.

El duelo en el imponente Estadio Arthur Ashe se extendió durante 4 horas y 36 minutos de juego, donde el argentino mostró garra para imponerse con parciales de 7-6 (5), 5-7, 4-6, 6-2 y 6-1. Esta contundente actuación sobre Novak Djokovic significó romper un récord histórico: la estrella serbia no caía en un debut de Grand Slam desde hacía exactamente 20 años.

Mariano Navone hizo historia en Us Open.

Mariano Navone hizo historia en Us Open.

Cuánto dinero ganó Mariano Navone por pasar a segunda ronda

Por el solo hecho de ingresar al cuadro principal del último Grand Slam de la temporada, Mariano Navone ya tenía asegurado un piso de 140.000 dólares.

Sin embargo, la victoria frente al número 5 del ranking ATP catapultó sus ganancias de manera directa al instalarse en la segunda ronda del US Open.

El tenista de 23 años ganó un importante premio en dólares.

El tenista de 23 años ganó un importante premio en dólares.

En concreto, el tenista de 23 años se aseguró un premio total acumulado de 190.000 dólares. Esto significa que la hazaña frente a Novak Djokovic le reportó un beneficio neto adicional de 50.000 dólares en apenas una tarde.

Lo que se le viene a Navone en el US Open

Tras meter el batacazo del torneo, el argentino ya piensa en su próximo desafío en la segunda ronda. Mariano Navone se medirá ante el ganador del cruce entre el italiano Matteo Berrettini y el experimentado suizo Stan Wawrinka.

En caso de seguir avanzando en el certamen estadounidense, la bolsa de premios en dólares continuará escalando progresivamente, en un US Open que este año repartirá montos récord entre los tenistas del circuito profesional.

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