La exorbitante cifra en dólares que ganó Mariano Navone tras eliminar a Djokovic en el US Open

Sin embargo, la victoria frente al número 5 del ranking ATP catapultó sus ganancias de manera directa al instalarse en la segunda ronda del US Open.

El tenista de 23 años ganó un importante premio en dólares.

En concreto, el tenista de 23 años se aseguró un premio total acumulado de 190.000 dólares. Esto significa que la hazaña frente a Novak Djokovic le reportó un beneficio neto adicional de 50.000 dólares en apenas una tarde.

Lo que se le viene a Navone en el US Open

Tras meter el batacazo del torneo, el argentino ya piensa en su próximo desafío en la segunda ronda. Mariano Navone se medirá ante el ganador del cruce entre el italiano Matteo Berrettini y el experimentado suizo Stan Wawrinka.

En caso de seguir avanzando en el certamen estadounidense, la bolsa de premios en dólares continuará escalando progresivamente, en un US Open que este año repartirá montos récord entre los tenistas del circuito profesional.