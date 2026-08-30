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Torneo Clausura

Gimnasia y Esgrima se lució, goleó a Independiente en Avellaneda y es líder

Gimnasia y Esgrima goleó a Independiente de Avellaneda este domingo, de visitante, por la 7ma fecha de la Zona A del Torneo Clausura

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Gimnasia y Esgrima goleó a Independiente de Avellaneda de la mano de Facundo Lencioni.

Gimnasia y Esgrima goleó a Independiente de Avellaneda de la mano de Facundo Lencioni.

Gimnasia y Esgrima se lució y goleó 3 a 0 a Independiente de Avellaneda este domingo en el estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini, por la 7ma fecha de la Zona A del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El Lobo logró su tercer triunfo seguido en el certamen y es líder.

El volante Esteban Fernández abrió la cuenta para el Lobo a los 42' del primer tiempo; a los 8' y a los 14' del complemento Facundo Lencioni aumentó la cuenta.

Facundo Lencioni fue la gran figura del Lobo.

Facundo Lencioni fue la gran figura del Lobo.

Gimnasia y Esgrima, el equipo dirigido por Darío Franco, extendió con su racha positiva. Venía de ganarle a Gimnasia y Esgrima La Plata por 3 a 2, de visitante, con el triplete de su goleador Agustín Módica y siguió jugando un buen fútbol.

Con este triunfo el equipo dirigido por Darío Franco es líder de la Zona A con 15 unidades y el Rojo tiene 10 puntos y está séptimo.

A los 2 minutos del primer tiempo Palais tuvo una chance clara para anotar y la tapó abajo Rigamonti.

Palais debordaba por la derecha, metía el centro y el chileno Maximiliano Gutiérrez le pegaba de aire, pero el tiro se iba alto.

M&oacute;dica tambi&eacute;n fue importante en la goleada del Lobo.

Módica también fue importante en la goleada del Lobo.

El Lobo no podía controlar la pelota. Su rival tenía la iniciativa, pero no podía crear situaciones claras de gol.

Palais hizo una buena jugada en ataque, tiró y Rigamonti la atajó.

Hasta que a los 42' hizo una muy buena jugada el Pichi Módica, se la cedió a Lencioni y la pelota le quedó a Fernández, quien definió de manera magistral.

A los 14' del complemento Lencioni puso el segundo con un gran remate desde lejos.

Pero seis minutos después el delantero del Lobo metió otro gran remate desde afuera del área y redondeó la goleada.

El Mensana logró un gran triunfo en Avellaneda.

Lo que viene para Gimnasia y Esgrima

Tras jugar con el Rojo, el Lobo jugará con Boca el sábado 5 de septiembre a las 16.30, en el estadio Víctor Legrotaglie, por la octava fecha del Clausura.

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