Se confirmó el escenario, día y horario de Gimnasia y Esgrima vs Boca, por el Torneo Clausura

El estadio Víctor Legrotaglie será el escenario del partido entre Gimnasia y Esgrima y Boca.

El choque del Mensana frente a Boca se jugará el sábado 5 de septiembre a las 16.30, en una cita histórica. Solamente se disputará con la presencia del público local.

La posibilidad de jugar en el Malvinas Argentinas quedó descartada y no podrán asistir las dos hinchadas. Los Pumas se presentarán en el estadio provincial ante Australia el mismo día que juegan Gimnasia y Esgrima y Boca, pero a las 18.