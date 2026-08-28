Se confirmó el escenario, día y horario de Gimnasia y Esgrima vs Boca, por el Torneo Clausura

El comunicado de Gimnasia y Esgrima
Gimnasia y Esgrima emitió un comunicado donde anunció: "El encuentro de nuestro primer equipo por la fecha 8 del Torneo Clausura de Primera División, ante Boca Juniors, se disputará el próximo 5 de septiembre a las 16.30 horas, en nuestro estadio Víctor Antonio Legrotaglie, solo con público local".
Gimnasia y Esgrima lleva seis triunfos seguidos como local
Gimnasia y Esgrima visitará al Rojo de Avellaneda este domingo desde las 19.15, donde buscará su tercer triunfo seguido. Este partido será antes de jugar con Boca.
El equipo dirigido por Darío Franco lleva 6 victorias consecutivas jugando en el estadio Víctor Legrotaglie y su próximo partido como anfitrión será nada menos que ante Boca.
Lo que viene para Gimnasia y Esgrima de la 8va a la 11ra
- Fecha 8- sábado- 5/09 - a las 16.30- Boca (de local)
- Fecha 9: viernes 11/09 - a las 20- Defensa y Justicia (V)
- Fecha 10: sábado 19/09- a las 14-30- Deportivo Riestra (L)
- Fecha 11: lunes 5-10- a las 19- Estudiantes (V)