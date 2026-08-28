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Se confirmó el escenario, día y horario de Gimnasia y Esgrima vs Boca, por el Torneo Clausura

Gimnasia y Esgrima será local ante Boca el sábado 5 de de septiembre a las 16.30, por la 8va fecha del Grupo A. El partido se jugará con público local. Se confirmó el escenario del partido

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Gimnasia y Esgrima y Boca Juniors jugarán en el Legrotaglie, con la presencia de los hinchas del Lobo.

Gimnasia y Esgrima y Boca Juniors jugarán en el Legrotaglie, con la presencia de los hinchas del Lobo.

Este viernes se confirmó el día, horario y el escenario que se medirán Gimnasia y Esgrima y Boca Juniors, por la octava fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional 2026. La dirigencia del Lobo confirmó que el duelo ante el Xeneize se jugará en el estadio Víctor Legrotaglie.

El estadio Víctor Legrotaglie será el escenario del partido entre Gimnasia y Esgrima y Boca.

El estadio Víctor Legrotaglie será el escenario del partido entre Gimnasia y Esgrima y Boca.

El choque del Mensana frente a Boca se jugará el sábado 5 de septiembre a las 16.30, en una cita histórica. Solamente se disputará con la presencia del público local.

La posibilidad de jugar en el Malvinas Argentinas quedó descartada y no podrán asistir las dos hinchadas. Los Pumas se presentarán en el estadio provincial ante Australia el mismo día que juegan Gimnasia y Esgrima y Boca, pero a las 18.

El comunicado de Gimnasia y Esgrima

Gimnasia y Esgrima emitió un comunicado donde anunció: "El encuentro de nuestro primer equipo por la fecha 8 del Torneo Clausura de Primera División, ante Boca Juniors, se disputará el próximo 5 de septiembre a las 16.30 horas, en nuestro estadio Víctor Antonio Legrotaglie, solo con público local".

Gimnasia y Esgrima lleva seis triunfos seguidos como local

Gimnasia y Esgrima visitará al Rojo de Avellaneda este domingo desde las 19.15, donde buscará su tercer triunfo seguido. Este partido será antes de jugar con Boca.

El equipo dirigido por Darío Franco lleva 6 victorias consecutivas jugando en el estadio Víctor Legrotaglie y su próximo partido como anfitrión será nada menos que ante Boca.

Lo que viene para Gimnasia y Esgrima de la 8va a la 11ra

  • Fecha 8- sábado- 5/09 - a las 16.30- Boca (de local)
  • Fecha 9: viernes 11/09 - a las 20- Defensa y Justicia (V)
  • Fecha 10: sábado 19/09- a las 14-30- Deportivo Riestra (L)
  • Fecha 11: lunes 5-10- a las 19- Estudiantes (V)

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