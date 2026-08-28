Mundial de Hockey 2026: Los Leones se quedaron sin final tras caer frente a Alemania

Los Leones no pudieron meterse en la final. La selección argentina masculina cayó por 2-1 ante Alemania este viernes en las semifinales del Mundial de Hockey 2026 y se medirá con Países Bajos en busca de la medalla de bronce.
Los Leones cayeron ante Alemania en las semifinales del Mundial de Hockey 2026 y ahora buscarán ganar la medalla de bronce
Los Leones no pudieron meterse en la final. La selección argentina masculina cayó por 2-1 ante Alemania este viernes en las semifinales del Mundial de Hockey 2026 y se medirá con Países Bajos en busca de la medalla de bronce.
Los goles de los alemanes fueron de Justus Weigand y Paul-Philipp Kaufmann, mientras que para Los Leones había igualado parcialmente Tomás Domene, quien es el máximo artillero del certamen.
El equipo albiceleste buscará subirse al último escalón del podio cuando enfrente a Países Bajos, que en la otra semifinal cayó por 4-3 contra España.
En el tercer cuarto los teutones, que son los actuales campeones del mundo, abrieron el marcador a través de Weigand, quien llegó a desviar para dejar sin opciones al arquero argentino, Santiago Tomás.
Al minuto de juego del último cuarto Los Leones lograron la igualdad a través de Domene, quien sacó una muy fuerte ejecución en un córner corto.
Luego se le complicó el partido a Argentina cuando Lucio Méndez vio la tarjeta amarilla y debió dejar el campo de juego por cinco minutos.
Los alemanes sacaron provecho de esta situación y a falta de solo seis minutos para que finalizara el encuentro consiguieron el gol de la victoria con un polémico gol de Kaufmann, que fue convalidado por el árbitro pese a que los jugadores argentinos reclamaron que era jugada peligrosa.
Así, Alemania se metió en la gran final, donde este domingo a partir de las 11:30 de Argentina se enfrentará con España, que más temprano dio el golpe al vencer 4-3 a Países Bajos.
Los Leones se enfrentarán el domingo a las 8 de la mañana de Argentina con Países Bajos, en busca de la medalla de bronce.