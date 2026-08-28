Mundial de Hockey 2026: Los Leones se quedaron sin final tras caer frente a Alemania

En el tercer cuarto los teutones, que son los actuales campeones del mundo, abrieron el marcador a través de Weigand, quien llegó a desviar para dejar sin opciones al arquero argentino, Santiago Tomás.

Al minuto de juego del último cuarto Los Leones lograron la igualdad a través de Domene, quien sacó una muy fuerte ejecución en un córner corto.

Luego se le complicó el partido a Argentina cuando Lucio Méndez vio la tarjeta amarilla y debió dejar el campo de juego por cinco minutos.

Los alemanes sacaron provecho de esta situación y a falta de solo seis minutos para que finalizara el encuentro consiguieron el gol de la victoria con un polémico gol de Kaufmann, que fue convalidado por el árbitro pese a que los jugadores argentinos reclamaron que era jugada peligrosa.

Así, Alemania se metió en la gran final, donde este domingo a partir de las 11:30 de Argentina se enfrentará con España, que más temprano dio el golpe al vencer 4-3 a Países Bajos.

Cuándo juegan Los Leones por la medalla de bronce del Mundial de Hockey 2026

Los Leones se enfrentarán el domingo a las 8 de la mañana de Argentina con Países Bajos, en busca de la medalla de bronce.