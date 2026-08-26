Loa amantes y cultores de este exigente modalidad de deporte de montaña que es el trail running, tienen una nueva cita para el 27 de septiembre en el piedemonte mendocino. Por eso, este jueves se realiza el lanzamiento oficial de la competencia, en su quinta edición.
Presentan en sociedad la 5ª edición del ultra trail Natural Race en el Dalvian Mall
En el paseo Dalvian Mall de nuestra capital se hará el lanzamiento oficial y conferencia de prensa de la prueba de trail running Natural Race 2026
Luego de cuatro exitosas ediciones de esta modalidad de deportes extremos, con más de un millar de participantes en cada una de ellas, este año se hace el lanzamiento oficial este jueves (27/8) en el local de Vaypol Deportes, en el nuevo paseo comercial del barrio Dalvian (Dalvian Mall). La cita es a las 12, y en la conferencia de prensa estarán autoridades provinciales y municipales.
Se viene la 5ª edición del ultra trail Natural Race
Qué es el Natural Race
El Natural Race es una competencia de ultra trail, que es nada menos que una carrera de fondo, que supera las distancias de una maratón olímpica 42.195 metros), inserta en un entorno de montaña. En el caso de esta competencia mendocina, este año tendrá como escenario al dique Potrerillos para su largada, recorrido por la Pampa de los Ñangos e ingreso al Parque Deportivo de Montaña de Capital, y la llegada será en el teatro Griego Frank Romero Day.
Se pueden participar, dependiendo de la experiencia o preparación, en distintas distancias, que comienza en el 7K, y luego están los 12K, 15K, 21K, 42K y la mayor: 60K.
En la pasada edición, la cuarta, participaron más de 12.500 atletas, 850 de ellos extranjeros, lo que demuestra la jerarquía de esta carrera dentro y fuera del país, y que tiene como análogas en Mendoza al Aconcagua Ultra Trail, en el Parque Provincial homónimo.
Las inscripciones e informes pueden hacerse a vía telefónica al número 0810 666 0945 o WhatsApp +54 261 476-2339. También a la página oficial https://www.naturalrace.com.ar/.
En pocas palabras
- Presentación oficial: Se lanza la 5ª edición de la Natural Race, competencia de ultra trail running, este jueves en el Dalvian Mall.
- Recorrido y distancias: La carrera de montaña tendrá largada en el Dique Potrerillos y llegada en el Teatro Griego Frank Romero Day, con distancias de 7K a 60K.
- Inscripciones y contacto: La información para participar está disponible por teléfono, WhatsApp y en el sitio web oficial de la competencia.