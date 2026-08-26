Presentan en sociedad la 5ª edición del ultra trail Natural Race en el Dalvian Mall

Luego de cuatro exitosas ediciones de esta modalidad de deportes extremos, con más de un millar de participantes en cada una de ellas, este año se hace el lanzamiento oficial este jueves (27/8) en el local de Vaypol Deportes, en el nuevo paseo comercial del barrio Dalvian (Dalvian Mall). La cita es a las 12, y en la conferencia de prensa estarán autoridades provinciales y municipales.

Se viene la 5ª edición del ultra trail Natural Race

Potrerillos, el Parque Deportivo de Montaña y otros lugares del piedemonte capitalino, serán el escenario del Natural Race 2026. Axel Lloret / Diario UNO

Qué es el Natural Race

El Natural Race es una competencia de ultra trail, que es nada menos que una carrera de fondo, que supera las distancias de una maratón olímpica 42.195 metros), inserta en un entorno de montaña. En el caso de esta competencia mendocina, este año tendrá como escenario al dique Potrerillos para su largada, recorrido por la Pampa de los Ñangos e ingreso al Parque Deportivo de Montaña de Capital, y la llegada será en el teatro Griego Frank Romero Day.