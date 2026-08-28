El diagnóstico sobre Julián Álvarez que preocupa al Atlético de Madrid

Qué dijo el Cholo Simeone sobre la situación de Julián Álvarez

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, fue consultado por la situación del jugador y dijo: "Entiendo que todas las preguntas irán por Julián, pero desde el club fueron muy contundentes con lo que va a suceder. Espero desde lo deportivo ayudarlo a seguir siendo lo importante que sigue siendo para nosotros".

Simeone habló de la situación de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid.

Además confirmó que el ex River no estará convocado para el cruce frente a Sevilla de este sábado a las 16.30, por la fecha 3 de La Liga de España. "Me centro en el Sevilla, donde no va a poder estar ante un rival que viene de ganar los dos partidos", dijo el Cholo.

"Entiendo la pregunta y la repregunta, pero creo haber explicado ya mis sentimientos. Cuando vuelva a entrenar haré todo lo posible para que se sienta tan importante como ha sido siempre", añadió el DT del Colchonero.

Dijo que la situación de Julián no afecta al grupo: "Sinceramente, no. Creo que los chicos están trabajando muy bien desde que han regresado, sobre todo los mundialistas, y el equipo hizo buenos partidos, ya sea con el Málaga y con el Villarreal, enfocados en lo que queremos, que es hacer un buen encuentro, y no veo esta situación”.