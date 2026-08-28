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No la pasa bien

El diagnóstico sobre Julián Álvarez que preocupa al Atlético de Madrid

El delantero de la Selección argentina Julián Álvarez presentó un certificado médico y se ausentó por tercer día consecutivo del entrenamiento del Atlético de Madrid

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Julián Álvarez se ausentó por tercer día consecutivo del entrenamietno del Atlético de Madrid.

Julián Álvarez se ausentó por tercer día consecutivo del entrenamietno del Atlético de Madrid.

Julián Álvarez no la pasa bien. El delantero de la Selección argentina presentó un certificado médico y se ausentó por tercer día consecutivo del entrenamiento del Atlético de Madrid. El Colchonero está preocupado porque el diagnóstico de la Araña es "depresión", según publicó la agencia Cope.

Álvarez, que esperaba ser transferido al Barcelona de España, tiene un futuro incierto y eso es lo que lo tiene mal.

El futuro de Juli&aacute;n &Aacute;lvarez es incierto.

El futuro de Julián Álvarez es incierto.

El club madrileño dijo que el futbolista atravesaba una "indisposición". Sin embargo, la información difundida en las últimas horas agrega un elemento sensible a una situación que ya venía generando preocupación por el estado anímico del delantero.

Qué dijo el Cholo Simeone sobre la situación de Julián Álvarez

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, fue consultado por la situación del jugador y dijo: "Entiendo que todas las preguntas irán por Julián, pero desde el club fueron muy contundentes con lo que va a suceder. Espero desde lo deportivo ayudarlo a seguir siendo lo importante que sigue siendo para nosotros".

Simeone habl&oacute; de la situaci&oacute;n de Juli&aacute;n &Aacute;lvarez en el Atl&eacute;tico de Madrid.

Simeone habló de la situación de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid.

Además confirmó que el ex River no estará convocado para el cruce frente a Sevilla de este sábado a las 16.30, por la fecha 3 de La Liga de España. "Me centro en el Sevilla, donde no va a poder estar ante un rival que viene de ganar los dos partidos", dijo el Cholo.

"Entiendo la pregunta y la repregunta, pero creo haber explicado ya mis sentimientos. Cuando vuelva a entrenar haré todo lo posible para que se sienta tan importante como ha sido siempre", añadió el DT del Colchonero.

Dijo que la situación de Julián no afecta al grupo: "Sinceramente, no. Creo que los chicos están trabajando muy bien desde que han regresado, sobre todo los mundialistas, y el equipo hizo buenos partidos, ya sea con el Málaga y con el Villarreal, enfocados en lo que queremos, que es hacer un buen encuentro, y no veo esta situación”.

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