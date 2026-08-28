Los Leones juegan la semifinal del Mundial 2026 ante Alemania

Para acceder a esta instancia, Los Leones finalizaron segundos en la fase de grupos tras golear a Japón y Nueva Zelanda y caer ante Países Bajos, mientras que en la segunda ronda dejaron en el camino a Inglaterra e India.

El rival de turno no será para nada sencillo. El seleccionado nacional tendrá enfrente al vigente campeón mundial y el segundo seleccionado con más medallas de la historia, con un total de nueve preseas (tres de oro, dos de plata y cuatro bronces).

Con cuatro triunfos y una derrota, Los Leones llegaron a la semifinal de la Copa del Mundo.

Quien resulte ganador se enfrentará en la final contra el vencedor del duelo entre Países Bajos y España, que jugarán en el turno previo a partir de las 13.

Las Leonas ya están en la final

Este jueves, en un partido luchado y trabado, Las Leonas lograron vencer a Australia por 1-0 y sacaron boleto para disputar la final del Mundial de hockey sobre césped. Julieta Jankunas, en el último cuarto, fue la encargada de convertir el gol de la victoria.

De esta manera el seleccionado nacional, que cuenta con la presencia de la mendocina Milagros Alastra, jugará su séptima final del mundo. El rival será Países Bajos, a quien la Albiceleste cruzará por quinta vez en la lucha por el título (las cuatro ocasiones anteriores fueron dos triunfos por lado).