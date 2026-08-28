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Los Leones juegan la semifinal del Mundial 2026 ante Alemania

Este viernes, desde las 15.30, Los Leones enfrentan a Alemania en una de las semifinales del Mundial

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Los Leones van por su primera final de la Copa del Mundo.

Los Leones van por su primera final de la Copa del Mundo.

Los Leones se preparan para un partido histórico. Este viernes, desde las 15.30, se verán las caras con Alemania en el marco de una de las semifinales del Mundial de hockey sobre césped, el cual se disputa en Países Bajos y Bélgica. El encuentro se podrá ver en vivo a través de las señales de ESPN y Disney+ Premium.

La Selección argentina está a un triunfo de lograr una actuación histórica. Por el momento, su mejor performance se dio en la edición del 2014, donde alcanzó el tercer puesto. En aquella edición Gonzalo Peillat terminó como el máximo goleador.

Los Leones van por la final del Mundial 2026.

Los Leones van por la final del Mundial 2026.

Los Leones juegan la semifinal del Mundial

En esta decimosexta edición de la Copa del Mundo, el conjunto nacional busca asegurar la segunda medalla de su historia, tras haber conseguido la de bronce en 2014.

Para acceder a esta instancia, Los Leones finalizaron segundos en la fase de grupos tras golear a Japón y Nueva Zelanda y caer ante Países Bajos, mientras que en la segunda ronda dejaron en el camino a Inglaterra e India.

El rival de turno no será para nada sencillo. El seleccionado nacional tendrá enfrente al vigente campeón mundial y el segundo seleccionado con más medallas de la historia, con un total de nueve preseas (tres de oro, dos de plata y cuatro bronces).

Con cuatro triunfos y una derrota, Los Leones llegaron a la semifinal de la Copa del Mundo.

Con cuatro triunfos y una derrota, Los Leones llegaron a la semifinal de la Copa del Mundo.

Quien resulte ganador se enfrentará en la final contra el vencedor del duelo entre Países Bajos y España, que jugarán en el turno previo a partir de las 13.

Las Leonas ya están en la final

Este jueves, en un partido luchado y trabado, Las Leonas lograron vencer a Australia por 1-0 y sacaron boleto para disputar la final del Mundial de hockey sobre césped. Julieta Jankunas, en el último cuarto, fue la encargada de convertir el gol de la victoria.

De esta manera el seleccionado nacional, que cuenta con la presencia de la mendocina Milagros Alastra, jugará su séptima final del mundo. El rival será Países Bajos, a quien la Albiceleste cruzará por quinta vez en la lucha por el título (las cuatro ocasiones anteriores fueron dos triunfos por lado).

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