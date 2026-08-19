Qué dijeron Las Leonas tras clasificar a la segunda ronda y cuándo vuelven a jugar

En diálogo con ESPN analizó la nueva modalidad del torneo: "Todos los partidos son durísimos, sobre todo por esta modalidad de torneo. Sabíamos que iba a ser difícil, habíamos hecho un partido de seis puntos contra Alemania. Se notó esa solidez defensiva y de equipo".

Juana Castellaro ha ganado la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de París 2024 y la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de 2023 con Las Leonas.

"Así como es verdad que no estamos concretando los córners cortos, sabemos que es un arma letal que tenemos y aparece cuando lo necesitamos", agregó sobre las dificultades que están atravesando como equipo.

A sus palabras se le sumaron las de Victoria Sauze: "Tengo la experiencia de ya haber vivido varios torneos internacionales; puedo aportar la cabeza para saber manejar ciertos momentos".

Victoria Sauze es un emblema de Las Leonas.

"Sabíamos que era un partido difícil y había que ganar y se logró. Tenía que servirnos para hacernos fuertes en nuestro juego y consolidarnos defensivamente. Nos da confianza para llegar bien para la fase que viene", concluyó la jugadora de San Lorenzo.

Cuándo vuelven a jugar Las Leonas

Tras abrochar el liderazgo de su zona, el conjunto albiceleste volverá a saltar a la cancha este sábado 22 de agosto a las 15.30 (hora de la Argentina). El compromiso se disputará nuevamente en el Belfius Hockey Arena de Wavre, donde se medirá contra el escolta del Grupo C, posición que se dirimirá este jueves entre España y Bélgica.

Posteriormente, las dirigidas por Ferrara completarán su participación en la zona F el lunes 24 de agosto. En esa jornada, se verán las caras frente al representativo que termine en la primera posición de la zona C.

Este formato de segunda instancia contempla la disputa de solo dos encuentros para las argentinas, ya que los resultados obtenidos ante los rivales de la primera ronda que también avanzaron se mantienen. De este modo, la victoria conseguida previamente frente a Alemania le permite a la Argentina no tener que volver a enfrentarla en este cuadrangular y por eso Juana Castellaro lo catalogó como "un partido de seis puntos".