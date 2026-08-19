Estudio marca otro beneficio de beber café: quienes lo toman tienen más músculos

Las diferencias más notorias aparecieron en los hombres analizados por la ciencia. Ellos mostraron un perfil de glucosa más favorable con niveles superiores de testosterona total.

Las mujeres presentaron alteraciones hormonales menos extensas, limitadas mayormente a un aumento de la globulina fijadora de hormonas sexuales. Luca Verroest, autor principal del proyecto, explicó los hallazgos en detalle.

El café sigue sumando beneficios.

"El café es consumido por millones de personas todos los días, pero todavía sabemos sorprendentemente poco sobre cómo se relaciona con nuestro metabolismo o nuestras hormonas", precisó el investigador. "Lo que se destacó en nuestros hallazgos fue una firma hormonal distinta que no desapareció incluso después de tomar en cuenta el índice de masa corporal o los factores de estilo de vida", agregó Verroest.

Próximos pasos para la ciencia

Las vías hormonales pueden explicar parte de la relación observada entre la bebida caliente con la salud metabólica. La investigación tiene un diseño observacional, motivo por el cual resulta imposible establecer una causalidad directa entre el líquido ingerido con las modificaciones biológicas mencionadas.

El entorno del análisis resulta adecuado porque Finlandia lidera el consumo mundial con un promedio anual de 11,8 kilogramos por persona.

Los expertos consideran los resultados como un buen punto de partida para determinar si los compuestos químicos causan las alteraciones observadas. Los especialistas investigan actualmente las dudas metabólicas mediante modelos animales para luego realizar intervenciones directas en humanos.

Las futuras recomendaciones dietéticas requerirán evidencia adicional antes de modificar los parámetros oficiales publicados originalmente en la revista European Journal of Nutrition.