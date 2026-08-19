Estudio marca otro beneficio de beber café: quienes lo toman tienen más músculos

La Universidad de Oulu en Finlandia presentó un estudio sobre los efectos orgánicos de la bebida más popular del mundo. Los investigadores analizaron a 2.264 personas de 46 años para comprender las reacciones corporales asociadas al consumo de café.
Los resultados mostraron una relación directa con menores niveles de grasa total o visceral. Los datos también registraron una mayor cantidad de músculos esqueléticos en los participantes con consumos altos, sin mostrar diferencias en el índice de masa corporal.
Cambios hormonales
El trabajo científico halló una relación favorable con menores niveles de aminoácidos de cadena ramificada. Las altas concentraciones crónicas de dichos biomarcadores suelen estar vinculadas a la resistencia a la insulina con un mayor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2.
Las diferencias más notorias aparecieron en los hombres analizados por la ciencia. Ellos mostraron un perfil de glucosa más favorable con niveles superiores de testosterona total.
Las mujeres presentaron alteraciones hormonales menos extensas, limitadas mayormente a un aumento de la globulina fijadora de hormonas sexuales. Luca Verroest, autor principal del proyecto, explicó los hallazgos en detalle.
"El café es consumido por millones de personas todos los días, pero todavía sabemos sorprendentemente poco sobre cómo se relaciona con nuestro metabolismo o nuestras hormonas", precisó el investigador. "Lo que se destacó en nuestros hallazgos fue una firma hormonal distinta que no desapareció incluso después de tomar en cuenta el índice de masa corporal o los factores de estilo de vida", agregó Verroest.
Próximos pasos para la ciencia
Las vías hormonales pueden explicar parte de la relación observada entre la bebida caliente con la salud metabólica. La investigación tiene un diseño observacional, motivo por el cual resulta imposible establecer una causalidad directa entre el líquido ingerido con las modificaciones biológicas mencionadas.
El entorno del análisis resulta adecuado porque Finlandia lidera el consumo mundial con un promedio anual de 11,8 kilogramos por persona.
Los expertos consideran los resultados como un buen punto de partida para determinar si los compuestos químicos causan las alteraciones observadas. Los especialistas investigan actualmente las dudas metabólicas mediante modelos animales para luego realizar intervenciones directas en humanos.
Las futuras recomendaciones dietéticas requerirán evidencia adicional antes de modificar los parámetros oficiales publicados originalmente en la revista European Journal of Nutrition.
En pocas palabras
- Estudio revela: bebedores de café tienen menos grasa corporal y más músculos.
- Salud metabólica: se asocia a menores niveles de aminoácidos y mejor perfil de glucosa.
- Hallazgos en hombres: se observaron mayores niveles de testosterona y mejor perfil de glucosa.