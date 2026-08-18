La construcción de Stonehenge ocurrió en múltiples fases hace unos 5.000 años. Varias generaciones de constructores neolíticos utilizaron el trabajo en equipo para colocar cada megalito del monumento. Los expertos rastrearon los primeros bloques hasta un lugar a 24 kilómetros de distancia. Un reciente descubrimiento cambia la historia sobre el enorme bloque central.
Descubren que una teoría de Stonehenge es categóricamente mentira
Un estudio reciente confirma el descubrimiento sobre el transporte humano de la piedra central de Stonehenge, desmintiendo un viejo mi
Un descubrimiento que desestima una teoría
La famosa Piedra del Altar pesa seis toneladas de manera aproximada. Los especialistas confirmaron que provino de una región de Escocia ubicada a 640 kilómetros de distancia. Muchos científicos pensaban que los glaciares acercaron el bloque de forma pasiva. Las comunidades prehistóricas lograron mover la enorme roca sin métodos de transporte complejos.
Un equipo de la Universidad de Curtin descartó la participación exclusiva del hielo para el movimiento. Los expertos combinaron modelos de capas de hielo con datación de minerales para ubicar el origen exacto.
Los hallazgos demuestran que los humanos trasladaron la pieza principal de la estructura antigua. El geoquímico Anthony Clarke explicó la situación mediante un comunicado reciente.
Un traslado desafiante
"En lugar de ser transportada de forma natural por el hielo, la evidencia apunta a un movimiento deliberado, planificado cuidadosamente a través de un paisaje desafiante", afirmó el experto.
El investigador indicó que los modelos geológicos mostraron que no existían caminos glaciales viables desde el origen. Las comunidades neolíticas llevaron el enorme bloque hasta su ubicación definitiva mediante rutas alternativas.
"Transportar una de estas piedras de ese tamaño a lo largo de una distancia tan grande requirió planificación, coordinación, un profundo conocimiento del paisaje, sin mencionar una tremenda determinación", agregó Clarke.
Los especialistas creen que la sociedad antigua movió el elemento en etapas mediante vías terrestres o fluviales. "La piedra todavía tuvo que ser movida cientos de kilómetros por personas", concluyó el científico.
En pocas palabras
- Descubrimiento reciente: confirma el transporte humano de la piedra central de Stonehenge, desmintiendo teorías.
- Origen de la Piedra del Altar: proviene de Escocia, a 640 km, y fue movida deliberadamente por humanos.
- Estudio científico: desestima la participación exclusiva del hielo, evidenciando planificación y conocimiento del terreno.