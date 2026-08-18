Descubren que una teoría de Stonehenge es categóricamente mentira

Los hallazgos demuestran que los humanos trasladaron la pieza principal de la estructura antigua. El geoquímico Anthony Clarke explicó la situación mediante un comunicado reciente.

Un traslado desafiante

Stonehenge sigue estando rodeado de misterios.

"En lugar de ser transportada de forma natural por el hielo, la evidencia apunta a un movimiento deliberado, planificado cuidadosamente a través de un paisaje desafiante", afirmó el experto.

El investigador indicó que los modelos geológicos mostraron que no existían caminos glaciales viables desde el origen. Las comunidades neolíticas llevaron el enorme bloque hasta su ubicación definitiva mediante rutas alternativas.

"Transportar una de estas piedras de ese tamaño a lo largo de una distancia tan grande requirió planificación, coordinación, un profundo conocimiento del paisaje, sin mencionar una tremenda determinación", agregó Clarke.

Los especialistas creen que la sociedad antigua movió el elemento en etapas mediante vías terrestres o fluviales. "La piedra todavía tuvo que ser movida cientos de kilómetros por personas", concluyó el científico.