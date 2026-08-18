Netflix posee el mejor catálogo de películas españolas, Mario Casas es el protagonista de una excelente cinta romántica de época, se trata de El secreto del orfebre.
Netflix brilla con la romántica película de época donde Mario Casas se luce
Netflix posee el mejor catálogo de películas españolas, Mario Casas es el protagonista de una excelente cinta romántica de época
El secreto del orfebre es la adaptación de la novela homónima de Elia Barceló que nos narra una bellísima historia de amor. Cuenta la relación que surge entre un muchacho de 19 años y una mujer marcada por una relación de juventud con un hombre mayor que ella. A
Ambientada en Umbría, territorio imaginario y mágico, la acción se desarrolla en tres tiempos: la España de los años 50, la de los años 70 y el último año del siglo XX.
Netflix: de qué trata la película El secreto del orfebre
De viaje desde España a Nueva York, Juan Pablo, un orfebre anclado en un romance del pasado, vuelve a su pueblo natal en busca del gran amor de su juventud, aquel que cambió su vida para siempre.
Una obra que conjuga con maestría el romance y la nostalgia en un viaje que trasciende el tiempo. Basada en la novela homónima de Elia Barceló, la película navega entre tres décadas y dos tiempos que se entrelazan con precisión, permitiendo al espectador revivir épocas pasadas a través de una narrativa visual cuidada y emotiva.
El reencuentro en pantalla de Mario Casas y Michelle Jenner aporta otra capa de profundidad a la obra, cargada de una química que rememora épocas pasadas sin perder la frescura de la madurez.
Netflix: reparto de la película El secreto del orfebre
- Mario Casas es Juan Pablo
- Michelle Jenner es Celia
- Enzo Oliver es Juan Pablo joven
- Zoe Bonafonte es Celia joven
Tráiler de la película El secreto del orfebre
Dónde ver la película El secreto del orfebre, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película El secreto del orfebre se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película El secreto del orfebre se puede ver en Netflix.
- España: la película El secreto del orfebre se puede ver en Netflix.
En pocas palabras
- Netflix: la plataforma se destaca por su catálogo de películas españolas, incluyendo la cinta romántica de época "El secreto del orfebre".
- El secreto del orfebre: la película narra la historia de amor ambientada en distintas épocas, basada en la novela de Elia Barceló.
- Protagonistas: Mario Casas y Michelle Jenner encabezan el elenco de esta producción que combina romance y nostalgia.