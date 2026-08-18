Netflix brilla con la romántica película de época donde Mario Casas se luce

Netflix: de qué trata la película El secreto del orfebre

De viaje desde España a Nueva York, Juan Pablo, un orfebre anclado en un romance del pasado, vuelve a su pueblo natal en busca del gran amor de su juventud, aquel que cambió su vida para siempre.

Una obra que conjuga con maestría el romance y la nostalgia en un viaje que trasciende el tiempo. Basada en la novela homónima de Elia Barceló, la película navega entre tres décadas y dos tiempos que se entrelazan con precisión, permitiendo al espectador revivir épocas pasadas a través de una narrativa visual cuidada y emotiva.

El reencuentro en pantalla de Mario Casas y Michelle Jenner aporta otra capa de profundidad a la obra, cargada de una química que rememora épocas pasadas sin perder la frescura de la madurez.

Netflix: reparto de la película El secreto del orfebre

Mario Casas es Juan Pablo

Michelle Jenner es Celia

Enzo Oliver es Juan Pablo joven

Zoe Bonafonte es Celia joven

Tráiler de la película El secreto del orfebre

Dónde ver la película El secreto del orfebre, según la zona geográfica