Bomba mundial: Nick Kyrgios fue suspendido por consumo de cocaína e hizo su descargo en redes

En sus redes sociales, el tenista hizo su descargo y dejó un fuerte mensaje al respecto. "Di positivo por cocaína en un control antidopaje en Mallorca. Cometí un gran error y asumo toda la responsabilidad", comenzó diciendo el australiano en una historia en su cuenta de Instagram.

"Lo siento por mis fans, mi familia, mis patrocinadores y todos mis seres queridos. Sobre todo, lo siento por los niños que me siguen. Sé qué ejemplo doy y estoy profundamente decepcionado conmigo mismo", continuó. "No voy a poner excusas, pero quiero darles un poco de contexto sobre lo que he vivido. En los últimos dos años, las lesiones me han afectado mucho, tanto física como mentalmente. Mi cuerpo no ha podido hacer lo que mi mente esperaba de él, y aceptar la idea de que me acerco al final de mi carrera ha sido más difícil de lo que jamás imaginé", explicó.

Durante la suspensión, Nick Kyrgios no podrá participar de competencias oficiales organizadas por la World Tennis, la ATP, los torneos de Grand Slam y las federaciones nacionales. A sus 31 años, el australiano se encuentra actualmente en el puesto 919 del ranking ATP y, si bien puede apelar la sentencia, aún no lo ha hecho y se desconoce si lo hará.