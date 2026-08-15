Cuánto ganó Thiago Tirante por el triunfo más importante de su carrera ante Novak Djokovic

Fue el 8vo triunfo de un tenista argentino sobre el serbio, y el primero en poco más de una década, en un historial de 68 encuentros, es decir que Nole ganó 60 partidos oficiales ante representantes de nuestro país y solo perdió 4 ante Juan Martín Del Potro, 2 contra Guillermo Coria, uno frente a David Nalbandian y el de este sábado frente a Thiago Tirante.

El próximo rival del argentino, seguramente este lunes, será el español Martín Landaluce quien batió al italiano Matteo Arnaldi, preclasificado 31, por 6-4, 4-6 y 6-4.

Los argentinos en el Masters 1000 de Cincinnati

Mariano Navone quedó eliminado en la segunda ronda del Masters 1000 de Cincinnati al perder ante el preclasificado 28, el belga Alexander Blockx, por 6-3 y 6-4.

Más tarde, Tomás Etcheverry, 26to favorito, juega con el francés Terence Atmane y este domingo jugarán Marco Trungelliti con Daniil Medvedev (4); Francisco Cerúndolo (20) frente al portugués Nuno Borges; Juan Manuel Cerúndolo ante el francés Arthur Rinderknech (25) y Sebastián Báez con el estadounidense Learner Tien (16).