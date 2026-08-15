Cuánto ganó Thiago Tirante por el triunfo más importante de su carrera ante Novak Djokovic

Thiago Tirante logró el triunfo más importante de su carrera al vencer por 2-6, 6-4 y 6-4 nada menos que al serbio Novak Djokovic en la segunda ronda del Masters 1000 de Cincinnati.
Thiago Tirante logró el triunfo más importante de su carrera al vencer nada menos que a Novak Djokovic en la segunda ronda del Masters 1000 de Cincinnati.
Thiago Tirante logró el triunfo más importante de su carrera al vencer por 2-6, 6-4 y 6-4 nada menos que al serbio Novak Djokovic en la segunda ronda del Masters 1000 de Cincinnati.
En su mejor momento, y tras jugar 2 horas y 44 minutos, el argentino alcanzó su 4ta victoria ante un Top 10 en lo que va del año y lo hizo ganando 25 puntos seguidos con su saque entre el segundo y el tercer parcial.
Tirante, quien durante el partido fue autor de la derecha más rápida de la temporada con 203 Km/H, se aseguró al menos 50 puntos en el ranking mundial y un premio de 61.865 dólares, solo por acceder a la tercera ronda tras ganarle al 3er preclasificado del torneo.
Fue el 8vo triunfo de un tenista argentino sobre el serbio, y el primero en poco más de una década, en un historial de 68 encuentros, es decir que Nole ganó 60 partidos oficiales ante representantes de nuestro país y solo perdió 4 ante Juan Martín Del Potro, 2 contra Guillermo Coria, uno frente a David Nalbandian y el de este sábado frente a Thiago Tirante.
El próximo rival del argentino, seguramente este lunes, será el español Martín Landaluce quien batió al italiano Matteo Arnaldi, preclasificado 31, por 6-4, 4-6 y 6-4.
Mariano Navone quedó eliminado en la segunda ronda del Masters 1000 de Cincinnati al perder ante el preclasificado 28, el belga Alexander Blockx, por 6-3 y 6-4.
Más tarde, Tomás Etcheverry, 26to favorito, juega con el francés Terence Atmane y este domingo jugarán Marco Trungelliti con Daniil Medvedev (4); Francisco Cerúndolo (20) frente al portugués Nuno Borges; Juan Manuel Cerúndolo ante el francés Arthur Rinderknech (25) y Sebastián Báez con el estadounidense Learner Tien (16).