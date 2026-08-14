Sebastián Báez batió a Dimitrov y está en segunda ronda en el Masters 1000 de Cincinnati

Sebastián Báez será el quinto tenista argentino en la segunda ronda del Masters 1000 de Cincinnati que se juega sobre canchas de cemento y sirve de preparación para el US Open 2026.
Sebastián Báez es el quinto tenista argentino que avanza a la segunda ronda del Masters 1000 de Cincinnati
Sebastián Báez será el quinto tenista argentino en la segunda ronda del Masters 1000 de Cincinnati que se juega sobre canchas de cemento y sirve de preparación para el US Open 2026.
Fuera del top 50 en la actualidad, Báez le ganó a un ex top 10 como el búlgaro Grigor Dimitrov por 1-6, 6-3 y 6-4 tras haber remontado una desventaja de 1-4 en el tercer parcial.
Con esta gran victoria Seba Báez se sumó a otros 4 argentinos que ya estaban clasificados a la segunda ronda: Mariano Navone, Thiago Tirante y los preclasificados Tomás Etcheverry y Francisco Cerúndolo quienes debutarán directamente en esa instancia.
El próximo rival de Báez será el estadounidense Learner Tien, 16to favorito.
Juan Manuel Cerúndolo y Marco Trungelliti completarán este viernes la actuación de los tenistas argentinos en la primera ronda del Masters 1000 de Cincinnati.
El menor de los Cerúndolo juega con el estonio Mark Lajal y el santiagueño Trungelliti con el serbio Hamad Medjedovic.