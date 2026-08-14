Sebastián Báez batió a Dimitrov y está en segunda ronda en el Masters 1000 de Cincinnati

Fuera del top 50 en la actualidad, Báez le ganó a un ex top 10 como el búlgaro Grigor Dimitrov por 1-6, 6-3 y 6-4 tras haber remontado una desventaja de 1-4 en el tercer parcial.

Con esta gran victoria Seba Báez se sumó a otros 4 argentinos que ya estaban clasificados a la segunda ronda: Mariano Navone, Thiago Tirante y los preclasificados Tomás Etcheverry y Francisco Cerúndolo quienes debutarán directamente en esa instancia.