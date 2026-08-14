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Argentina XV visita a Estados Unidos, en Miami: día, hora, TV y formaciones confirmadas

Argentina XV, con dos mendocinos, y Estados Unidos ya tienen equipos confirmados para enfrentarse este sábado en el estadio del Inter Miami

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Sarelli y Sbrocco, terceras líneas de Argentina XV.

Sarelli y Sbrocco, terceras líneas de Argentina XV.

Argentina XV y Estados Unidos ya tienen equipos confirmados para enfrentarse este sábado 15 de agosto, desde las 20:30 (hora argentina), en el Inter Miami CF Stadium, en Fort Lauderdale, y con TV en vivo por ESPN 3 y Disney Plus.

El encuentro será el primer compromiso del conjunto dirigido por el tucumano Álvaro Galindo en el año y tendrá dos mendocinos como protagonistas: Agustín Sarelli (Marista) será titular como tercera línea y Federico Serpa (Los Tordos) estará en el banco de suplentes.

Federico Serpa, el goleador de Los Pumitas, estará en el banco de Argentina XV.

Federico Serpa, el goleador de Los Pumitas, estará en el banco de Argentina XV.

Dicho encuentro marcará el inicio de un semestre de competencia para Argentina XV, que buscará aprovechar esta experiencia internacional como parte del proceso de desarrollo de los jugadores que se desempeñan en el país.

Asimismo, el equipo argentino tendrá como capitán a Nicolás D’Amorim, quien liderará al conjunto nacional en este nuevo desafío internacional.

Argentina XV para enfrentar a Estados Unidos

  • 1. REVOL PITT, Nicolás
  • 2. VACA, Martín
  • 3. CAMERLINCKX, Marcos
  • 4. FERNÁNDEZ CRIADO, Rodrigo
  • 5. SLUGA, Francisco
  • 6. D’AMORIM, Nicolás (C)
  • 7. SARELLI, Agustín
  • 8. SBROCCO, Thiago
  • 9. VIOLA, Nicolás
  • 10. DOGLIANI, Ignacio
  • 11. PASQUINI, Mateo
  • 12. ESTELLÉS, Bautista
  • 13. ELIZALDE, Tomás
  • 14. LESCANO, Bautista
  • 15. ROSSETTO, Franco

Suplentes

  • 16. GREISING REVOL, Juan Ignacio
  • 17. CORREA, Diego
  • 18. AVACA, Enzo
  • 19. DOMÍNGUEZ, Joaquín
  • 20. VILLAGRÁN, Felipe
  • 21. SUGASTI, Alejo
  • 22. SERPA, Federico
  • 23. PUEYRREDÓN, Facundo

La formación de Estados Unidos

  1. Payton Telea-Ilalio
  2. Shilo Klein
  3. Charlie Abel
  4. Jason Damm (C)
  5. Nathan Den Hoedt
  6. Marno Redelinghuys
  7. Paddy Ryan
  8. Makeen Alikhan
  9. Ruben de Haas
  10. Luke Carty
  11. Joe Mano
  12. Dominic Besag
  13. Tavite Lopeti
  14. Mark O'Keeffe
  15. Julian Roberts

Suplentes

  • 16. Alex Maughan
  • 17. Fakaosifolau Pifeleti
  • 18. Ma'ake Muti
  • 19. Tevita Naqali
  • 20. Brandon Harvey
  • 21. Lance Williams
  • 22. Ethan McVeigh
  • 23. David Coetzer

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