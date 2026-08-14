Argentina XV visita a Estados Unidos, en Miami: día, hora, TV y formaciones confirmadas

El encuentro será el primer compromiso del conjunto dirigido por el tucumano Álvaro Galindo en el año y tendrá dos mendocinos como protagonistas: Agustín Sarelli (Marista) será titular como tercera línea y Federico Serpa (Los Tordos) estará en el banco de suplentes.

Federico Serpa, el goleador de Los Pumitas, estará en el banco de Argentina XV.

Dicho encuentro marcará el inicio de un semestre de competencia para Argentina XV, que buscará aprovechar esta experiencia internacional como parte del proceso de desarrollo de los jugadores que se desempeñan en el país.