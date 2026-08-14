Argentina XV visita a Estados Unidos, en Miami: día, hora, TV y formaciones confirmadas

Argentina XV y Estados Unidos ya tienen equipos confirmados para enfrentarse este sábado 15 de agosto, desde las 20:30 (hora argentina), en el Inter Miami CF Stadium, en Fort Lauderdale, y con TV en vivo por ESPN 3 y Disney Plus.
Argentina XV, con dos mendocinos, y Estados Unidos ya tienen equipos confirmados para enfrentarse este sábado en el estadio del Inter Miami
Argentina XV y Estados Unidos ya tienen equipos confirmados para enfrentarse este sábado 15 de agosto, desde las 20:30 (hora argentina), en el Inter Miami CF Stadium, en Fort Lauderdale, y con TV en vivo por ESPN 3 y Disney Plus.
El encuentro será el primer compromiso del conjunto dirigido por el tucumano Álvaro Galindo en el año y tendrá dos mendocinos como protagonistas: Agustín Sarelli (Marista) será titular como tercera línea y Federico Serpa (Los Tordos) estará en el banco de suplentes.
Dicho encuentro marcará el inicio de un semestre de competencia para Argentina XV, que buscará aprovechar esta experiencia internacional como parte del proceso de desarrollo de los jugadores que se desempeñan en el país.
Asimismo, el equipo argentino tendrá como capitán a Nicolás D’Amorim, quien liderará al conjunto nacional en este nuevo desafío internacional.
Suplentes
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