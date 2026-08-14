El escándalo de la Pampa del Leoncito traspasó fronteras: el daño ambiental llegó a los medios internacionales

La indignación de la prensa extranjera y la postura de la Justicia

La resonancia internacional del hecho puso bajo presión las decisiones judiciales locales. El intendente de Calingasta, Sebastián Carbajal, quien debió caminar descalzo durante más de un kilómetro por la arcilla blanda para constatar el estado del vehículo, solicitó medidas penales y sanciones ejemplares para sentar un precedente firme.

En tanto, el médico se presentó ante el Juzgado de Paz alegando que la visibilidad nocturna era nula y que la cartelería de restricción resultó insuficiente, argumento desestimado por la comuna y por los propios mapas de acceso al parque.

El intendente de Calingasta exige una sanción ejemplar para el conductor.

La Pampa del Leoncito abarca 12 kilómetros de largo por cinco de ancho en el sector más bajo del valle de Calingasta. El lecho es un residuo de sedimentos arcillosos de más de 10.000 años de antigüedad que, ante las lluvias invernales, pierde rigidez.

El peso de los vehículos destruye la fina costra salina y genera grietas profundas que, según expertos de la Universidad Nacional de San Juan, exigirán hasta 100 años de procesos climáticos naturales para nivelarse de nuevo.

El Leoncito es el primer Parque Nacional del país creado para proteger la limpieza y visibilidad del cielo nocturno.

Protección internacional para un santuario astronómico

La repercusión exterior también se debe a la trascendencia científica del área. El predio forma parte del Parque Nacional El Leoncito, el primer parque argentino creado específicamente para resguardar la calidad del cielo nocturno.

Al contar con más de 300 noches despejadas al año y nula contaminación lumínica, la zona alberga complejos astronómicos internacionales como el CASLEO y la Estación Carlos Ulrico Cesco.

La trascendencia científica del área y sus observatorios internacionales captaron el interés de la prensa extranjera.

Mientras la camioneta permanece atrapada ante el riesgo de que las grúas dupliquen la destrucción del ecosistema, la prensa extranjera destaca el caso como un triste ejemplo de cómo la imprudencia individual puede costar un siglo de patrimonio natural.