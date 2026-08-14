El escándalo de la Pampa del Leoncito traspasó fronteras: el daño ambiental llegó a los medios internacionales

El grave episodio de negligencia ambiental en la Pampa del Leoncito rompió las fronteras nacionales para transformarse en noticia global. Reconocidos medios de alcance internacional, como el diario El País España y el portal Mundiario, sumado a pronunciamientos de ONGS globales, el portavoz de Greenpeace España, Miguel Ángel Soto, tildó el hecho como una "auténtica agresión" y pusieron la lupa sobre la escandalosa postal de una camioneta 4x4 varada en medio la Pampa del Leoncito sanjuanino, a 1.500 metros sobre el nivel del mar.
El indignante suceso se desencadenó durante la noche del sábado, cuando el médico nefrólogo Agustín Añó, de 46 años, violó la prohibición explícita e ingresó al predio protegido a bordo de su Toyota Hilux.
Tras circular cerca de 1,5 kilómetros sobre la delicada cuenca, el vehículo quedó encajado en el barro acumulado. De acuerdo con las reconstrucciones judiciales, Añó maniobró marcha atrás e intentó usar una escalera para rescatar el rodado; al fracasar, bajó una motocicleta de la caja de la camioneta y huyó del sitio, dejando surcos profundos de 25 centímetros que provocaron el deterioro del suelo.
La indignación de la prensa extranjera y la postura de la Justicia
La resonancia internacional del hecho puso bajo presión las decisiones judiciales locales. El intendente de Calingasta, Sebastián Carbajal, quien debió caminar descalzo durante más de un kilómetro por la arcilla blanda para constatar el estado del vehículo, solicitó medidas penales y sanciones ejemplares para sentar un precedente firme.
En tanto, el médico se presentó ante el Juzgado de Paz alegando que la visibilidad nocturna era nula y que la cartelería de restricción resultó insuficiente, argumento desestimado por la comuna y por los propios mapas de acceso al parque.
La Pampa del Leoncito abarca 12 kilómetros de largo por cinco de ancho en el sector más bajo del valle de Calingasta. El lecho es un residuo de sedimentos arcillosos de más de 10.000 años de antigüedad que, ante las lluvias invernales, pierde rigidez.
El peso de los vehículos destruye la fina costra salina y genera grietas profundas que, según expertos de la Universidad Nacional de San Juan, exigirán hasta 100 años de procesos climáticos naturales para nivelarse de nuevo.
Protección internacional para un santuario astronómico
La repercusión exterior también se debe a la trascendencia científica del área. El predio forma parte del Parque Nacional El Leoncito, el primer parque argentino creado específicamente para resguardar la calidad del cielo nocturno.
Al contar con más de 300 noches despejadas al año y nula contaminación lumínica, la zona alberga complejos astronómicos internacionales como el CASLEO y la Estación Carlos Ulrico Cesco.
Mientras la camioneta permanece atrapada ante el riesgo de que las grúas dupliquen la destrucción del ecosistema, la prensa extranjera destaca el caso como un triste ejemplo de cómo la imprudencia individual puede costar un siglo de patrimonio natural.
En pocas palabras
- Escándalo ambiental: el daño en la Pampa del Leoncito trasciende fronteras, generando repudio de medios internacionales y ONGs como Greenpeace.
- Imprudencia y consecuencias: una camioneta 4x4 ingresó a la reserva, causando daños que, según expertos, tardarían 100 años en repararse naturalmente.
- Impacto y reclamos: el incidente ha puesto la lupa sobre la negligencia ambiental y ha llevado a pedidos de sanciones ejemplares por parte de autoridades locales.