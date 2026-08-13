Thiago Tirante ganó en el Masters 1000 de Cincinnati y jugará con Novak Djokovic

Thiago Tirante y Mariano Navone avanzaron a la segunda ronda del Masters 1000 de Cincinnati que se juega en canchas duras y sirve de preparación para el US Open 2026.
Thiago Tirante y Mariano Navone avanzaron a la segunda ronda del Masters 1000 de Cincinnati
Thiago Tirante y Mariano Navone avanzaron a la segunda ronda del Masters 1000 de Cincinnati que se juega en canchas duras y sirve de preparación para el US Open 2026.
Tirante, de gran temporada, le ganó al británico Jan Choinski por 7-6 (9), 6-7 (7) y 7-6 (4) y en la segunda ronda jugará nada menos que con Novak Djokovic quien volverá a disputar este torneo después de 3 años y es el 3er favorito.
El otro argentino que pasó de ronda es Mariano Navone quien se impuso al belga Raphael Collignon por 6-3 y 7-6 (3) e irá este sábado ante otro belga, el 28vo preclasificado Alexander Blockx.
No tuvieron la misma suerte Camilo Ugo y Román Burruchaga quienes fueron eliminados en la primera ronda por el serbio Miomir Kecmanovic (6-3 y 6-3) y el alemán Jan Lennard Struff (7-6, 2-6 y 6-3), respectivamente.
Sebastián Báez, Juan Manuel Cerúndolo y Marco Trungelliti, surgido de la qualy, jugarán este viernes sus respectivos partidos de primera ronda ante el búlgaro Grigor Dimitrov, el estonio Mark Lajal y el serbio Hamad Medjedovic.
Para el sábado quedarán los debuts de Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry, preclasificados 20 y 26, respectivamente.