Thiago Tirante ganó en el Masters 1000 de Cincinnati y jugará con Novak Djokovic

Tirante, de gran temporada, le ganó al británico Jan Choinski por 7-6 (9), 6-7 (7) y 7-6 (4) y en la segunda ronda jugará nada menos que con Novak Djokovic quien volverá a disputar este torneo después de 3 años y es el 3er favorito.

Mariano Navone está en segunda ronda en el Masters 1000 de Cincinnati

El otro argentino que pasó de ronda es Mariano Navone quien se impuso al belga Raphael Collignon por 6-3 y 7-6 (3) e irá este sábado ante otro belga, el 28vo preclasificado Alexander Blockx.