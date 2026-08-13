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Thiago Tirante ganó en el Masters 1000 de Cincinnati y jugará con Novak Djokovic

Thiago Tirante y Mariano Navone avanzaron a la segunda ronda del Masters 1000 de Cincinnati

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Thiago Tirante jugará con Djokovic.

Thiago Tirante jugará con Djokovic.

Thiago Tirante y Mariano Navone avanzaron a la segunda ronda del Masters 1000 de Cincinnati que se juega en canchas duras y sirve de preparación para el US Open 2026.

Tirante, de gran temporada, le ganó al británico Jan Choinski por 7-6 (9), 6-7 (7) y 7-6 (4) y en la segunda ronda jugará nada menos que con Novak Djokovic quien volverá a disputar este torneo después de 3 años y es el 3er favorito.

Mariano Navone está en segunda ronda en el Masters 1000 de Cincinnati

Mariano Navone está en segunda ronda en el Masters 1000 de Cincinnati

El otro argentino que pasó de ronda es Mariano Navone quien se impuso al belga Raphael Collignon por 6-3 y 7-6 (3) e irá este sábado ante otro belga, el 28vo preclasificado Alexander Blockx.

No tuvieron la misma suerte Camilo Ugo y Román Burruchaga quienes fueron eliminados en la primera ronda por el serbio Miomir Kecmanovic (6-3 y 6-3) y el alemán Jan Lennard Struff (7-6, 2-6 y 6-3), respectivamente.

Los argentinos en el Masters 1000 de Cincinnati

Sebastián Báez, Juan Manuel Cerúndolo y Marco Trungelliti, surgido de la qualy, jugarán este viernes sus respectivos partidos de primera ronda ante el búlgaro Grigor Dimitrov, el estonio Mark Lajal y el serbio Hamad Medjedovic.

Para el sábado quedarán los debuts de Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry, preclasificados 20 y 26, respectivamente.

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