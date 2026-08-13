El once de Godoy Cruz que piensa Pablo De Muner para el duelo de mendocinos con el Deportivo Maipú

La probable formación de Godoy Cruz

El once que pondría Pablo De Muner para enfrentar al Deportivo Maipú sería el mismo que viene de ganarle a Ferro en Caballito y a Chaco For Ever como local.

En consecuencia el Tomba formaría con Juan Strumia, Francisco Gerometta, Diego Viera, Tomás Rossi, Nahuel Brunet; Benjamín Schamine, Gastón Gil Romero y Vicente Poggi, Antonio Guerrero; Axel Rodríguez y Martín Pino.

Misael Sosa y Tomás Rossi entrenan en el Feliciano Gambarte.

Venta de entradas para Godoy Cruz vs Deportivo Maipú

Los socios de Godoy Cruz ingresarán como lo hacen habitualmente, seleccionando obligatoriamente su sector y con la cuota al día, mientras que los no socios podrán adquirir sus entradas ingresando a bodegueros.ar/eventos.

Además, Socios Bodegueros y Plenos podrán comprar una entrada por la app para un acompañante en el mismo sector.

Los precios de los tickets

Popular Este: $30.000.

$30.000. Popular Oeste: $40.000.

$40.000. Platea Norte Lateral Alta: $60.000.

$60.000. Platea Norte Central Alta: $80.000.

Lo que viene para Godoy Cruz en la Primera Nacional