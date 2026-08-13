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Primera Nacional

El once de Godoy Cruz que piensa Pablo De Muner para el duelo de mendocinos con el Deportivo Maipú

Godoy Cruz se medirá ante Deportivo Maipú en el Feliciano Gambarte este sábado a las 18 por la fecha 25 de la Primera Nacional.

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Godoy Cruz entrenó en el Feliciano  Gambarte de cara  choque con el Deportivo Maipú.

Godoy Cruz entrenó en el Feliciano  Gambarte de cara  choque con el Deportivo Maipú.

Foto: Pablo González /Prensa Godoy Cruz

Godoy Cruz y el Deportivo Maipú se enfrentarán este sábado en el estadio Feliciano Gambarte en un atractivo choque de equipos mendocinos por la Primera Nacional.

El Tomba se entrenó este jueves entrenó en el escenario del choque ante el Cruzado y Pablo De Muner va perfilando el once titular.

Pablo De Muner, repite el once que le ganó a Ferro y Chaco For Ever para jugar con el Deportivo Maipú.

Pablo De Muner, repite el once que le ganó a Ferro y Chaco For Ever para jugar con el Deportivo Maipú.

Godoy Cruz llega motivado por una racha de 4 victorias consecutivas que le permiten estar en el 5to puesto de su zona con 37 puntos, a 9 del puntero Ferro y con un partido menos. Además, está invicto en su estadio, donde ha ganado en sus últimas 6 presentaciones.

La probable formación de Godoy Cruz

El once que pondría Pablo De Muner para enfrentar al Deportivo Maipú sería el mismo que viene de ganarle a Ferro en Caballito y a Chaco For Ever como local.

En consecuencia el Tomba formaría con Juan Strumia, Francisco Gerometta, Diego Viera, Tomás Rossi, Nahuel Brunet; Benjamín Schamine, Gastón Gil Romero y Vicente Poggi, Antonio Guerrero; Axel Rodríguez y Martín Pino.

Misael Sosa y Tomás Rossi entrenan en el Feliciano Gambarte.

Misael Sosa y Tomás Rossi entrenan en el Feliciano Gambarte.

Venta de entradas para Godoy Cruz vs Deportivo Maipú

Los socios de Godoy Cruz ingresarán como lo hacen habitualmente, seleccionando obligatoriamente su sector y con la cuota al día, mientras que los no socios podrán adquirir sus entradas ingresando a bodegueros.ar/eventos.

Además, Socios Bodegueros y Plenos podrán comprar una entrada por la app para un acompañante en el mismo sector.

Los precios de los tickets

  • Popular Este: $30.000.
  • Popular Oeste: $40.000.
  • Platea Norte Lateral Alta: $60.000.
  • Platea Norte Central Alta: $80.000.

Lo que viene para Godoy Cruz en la Primera Nacional

  • Fecha 25: vs Deportivo Maipú - sábado 15/8 a las 18 (L)
  • Fecha 26: vs Acassuso - viernes 21 a las 15 (V)
  • Fecha 21 (partido pendiente) vs Deportivo Madryn - martes 25/8 a las 19 (V)
  • Fecha 27: vs San Telmo - domingo 30/08 a las 18 (L)

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