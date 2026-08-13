Copa Sudamericana: Tigre arrancó con el pie izquierdo la serie ante Montevideo City Torque

Tigre no pudo con Montevideo City Torque en condición de local y deberá definir la serie en Uruguay.

A los 28 minutos, un disparo bajo desde el borde del área de Joaquín Laso, que seguía en zona de ataque luego de un tiro de esquina a favor, no tuvo precisión y quedó en manos del arquero Franco Torgnascioli. Once minutos después tuvo su primer acercamiento Montevideo City Torque, mediante un zurdazo lejano y cruzado del ex Godoy Cruz, Salomón Rodríguez.

Sobre el final de la primera parte, Montevideo City Torque desperdició una clara chance desde un córner. Salomón Rodríguez cabeceó con destino de arco y obtuvo como respuesta una buena atajada del guardameta Felipe Zenobio.

El elenco uruguayo abrió el marcador cuando iban siete minutos de la segunda parte, mediante un derechazo cruzado del extremo Franco Pizzichillo que se metió por el ángulo derecho del arquero Zenobio.

Tigre intentó reponerse del mazazo con alguna que otra situación en el arco visitante pero siempre encontró buena respuesta colectiva, y del arquero, en Montevideo City Torque.

Con el resultado adverso para el equipo de Victoria, la vuelta se disputará en el Estadio Centenario de Montevideo, el próximo miércoles 19 de agosto desde las 21:30.