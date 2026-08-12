La gran frase de Gerónimo Rulli tras ser presentado como nuevo refuerzo del Manchester City

Esta es la segunda etapa de Rulli en Inglaterra, ya que anteriormente formó parte del Manchester City en la temporada 2016-17, aunque no llegó a disputar partidos oficiales con el primer equipo en aquella ocasión.

Qué dijo Gerónimo Rulli tras sumarse al Manchester City

Rulli dijo que se siente "increíble", que estuvo "esperando por este cambio" y agregó: "Quiero reunirme con el equipo, salir al estadio Etihad por primera vez".

También dio detalles del momento de enterarse sobre la posibilidad de llegar a Manchester: "Es uno de los mejores clubes del mundo; cuando escuché mi nombre relacionado con el City, fue algo inexplicable y la decisión fue muy fácil".

Rulli tiene nuevo club.

Además, se animó a describirse como arquero: "Mi mejor atributo es leer el partido, es algo que hago muy bien; intento estar tranquilo, dar confianza a mis compañeros, más que atajar, intento evitar los goles”.

Rullo también les envió un mensaje a los hinchas en su llegada al club: "Hola, aficionados del Manchester City: estoy muy orgulloso y muy feliz de estar aquí. Tengo muchas ganas de verlos a todos en el estadio, en el Etihad; y sí, he llegado para defender al mejor club del mundo; nos vemos pronto".