"Las piernas no me daban más": Lionel reveló una dura confesión sobre la final del Mundial

Jorge no se perdía ningún partido de Lio.

El desafío personal de Lionel Messi en el último Mundial

En las líneas que le dedicó a su padre, el capitán de la Selección argentina reveló que en esta oportunidad tenía un desafío personal por cumplir ya que deseaba llegar al octavo partido para volver a estar con Jorge con un deseo desde el lugar más profundo de su alma.

"Tanto me pedías que jugue el último Mundial y días antes de empezar fue cuando peor te pusiste", relató el 10 para agregar: "Era la primera vez que no ibas a estar en un torneo, pero mamá me decía que ibas a estar mejor y que ibas a estar bien para poder viajar".

Yo te decía que íbamos a llegar a la final así podías viajar. Yo te decía que íbamos a llegar a la final así podías viajar.

"Cada vez que terminaba un partido esperaba y extrañaba tu mensaje. Ahí me di cuenta de que la situación era fea de verdad. Así y todo, no dejaba de pensar en llegar lo más lejos posible, para darte tiempo y que vieras un partido", explicó Lionel sobre su desafío y sueño personal que lo empujó a darlo todo para llegar al partido decisivo.

La última vez que Jorge fue a la cancha Lionel le regaló la camiseta del Inter Miami.

La dura confesión de Lionel sobre la final del Mundial

Finalmente, Jorge no pudo viajar para ver la final: "Llegamos a la final y no pudiste estar. Quería ganarla para llevártela y mostrarte una nueva".

Fue ahí donde explicó lo sucedido en aquel partido en el que el desempeño del astro y del equipo no fueron los ideales: "No pude, las piernas no me daban más. Esta vez intenté ir contra mi físico, pero no pude".

Nunca pude sentirme bien. Nunca pude sentirme bien.

En la carta, Leo le agradeció especialmente por haber sido el primero en insistirle para que jugara su último Mundial. Y el capitán no defraudó: con 8 goles y 4 asistencias, guio a la Selección argentina a una nueva final.