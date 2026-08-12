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Sin lugar a las suspicacias

"Las piernas no me daban más": Lionel reveló una dura confesión sobre la final del Mundial

Lionel Messi describió el límite físico al que llegó en el partido decisivo y el dolor de no haber podido dedicarle el título a su padre

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Lionel Messi explicó qué le sucedió en la final del Mundial.

Lionel Messi explicó qué le sucedió en la final del Mundial.

Después de guardar unos días de respetuoso silencio y de cobijarse en el amor y sostén de sus seres queridos, Lionel Messi decidió romper la tranquilidad de su luto para despedir a su padre Jorge a través de una desgarradora carta publicada en sus redes sociales.

No obstante, más allá del emotivo adiós al hombre que lo acompañó desde el primer día, la publicación guardaba una revelación que impactó de lleno en el corazón de los futboleros.

En medio de la tristeza, Lio abrió su corazón y dejó al descubierto el dramático desgaste físico que sufrió en la final del Mundial, dejando una frase que reflejó su sufrimiento silencioso en la cancha: "Las piernas no me daban más".

Jorge no se perd&iacute;a ning&uacute;n partido de Lio.

Jorge no se perdía ningún partido de Lio.

El desafío personal de Lionel Messi en el último Mundial

En las líneas que le dedicó a su padre, el capitán de la Selección argentina reveló que en esta oportunidad tenía un desafío personal por cumplir ya que deseaba llegar al octavo partido para volver a estar con Jorge con un deseo desde el lugar más profundo de su alma.

"Tanto me pedías que jugue el último Mundial y días antes de empezar fue cuando peor te pusiste", relató el 10 para agregar: "Era la primera vez que no ibas a estar en un torneo, pero mamá me decía que ibas a estar mejor y que ibas a estar bien para poder viajar".

Yo te decía que íbamos a llegar a la final así podías viajar. Yo te decía que íbamos a llegar a la final así podías viajar.

"Cada vez que terminaba un partido esperaba y extrañaba tu mensaje. Ahí me di cuenta de que la situación era fea de verdad. Así y todo, no dejaba de pensar en llegar lo más lejos posible, para darte tiempo y que vieras un partido", explicó Lionel sobre su desafío y sueño personal que lo empujó a darlo todo para llegar al partido decisivo.

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La última vez que Jorge fue a la cancha Lionel le regaló la camiseta del Inter Miami.

La dura confesión de Lionel sobre la final del Mundial

Finalmente, Jorge no pudo viajar para ver la final: "Llegamos a la final y no pudiste estar. Quería ganarla para llevártela y mostrarte una nueva".

Fue ahí donde explicó lo sucedido en aquel partido en el que el desempeño del astro y del equipo no fueron los ideales: "No pude, las piernas no me daban más. Esta vez intenté ir contra mi físico, pero no pude".

Nunca pude sentirme bien. Nunca pude sentirme bien.

En la carta, Leo le agradeció especialmente por haber sido el primero en insistirle para que jugara su último Mundial. Y el capitán no defraudó: con 8 goles y 4 asistencias, guio a la Selección argentina a una nueva final.

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